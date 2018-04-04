Племянница Скрипаля рассказала, что узнала об отравлении из СМИ

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Москва, 4 апреля. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала, что об инциденте с отравлением дяди узнала из СМИ. Об этом Виктория Скрипаль рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, о случившемся она узнала вечером в день инцидента, прочитав сообщение Би-Би-Си, после того, как ей позвонили ее близкие друзья.

«О событии мы узнали в шесть часов вечера по нашему времени, это была публикация Би-би-си. Нам позвонили наши близкие друзья. И я открываю и вижу новость, что отравлены Сергей Викторович и неизвестная девочка 33 лет», – сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, в последний раз она общалась со Скрипалем за две недели до происшествия в Солсбери. Также она добавила, что поддерживает связь с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Виктория Скрипаль также сообщила, что подала документы на получение британской визы и намерена в ближайшее время прибыть в Великобританию.

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