Мэй представила «убедительные» доказательства по «делу Скрипаля» — Госдеп США

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Вашингтон, 4 апреля. Вашингтон не сомневается в выводах властей Великобритании о том, что вещество, которым в начале марта отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы разработано Россией.

Об этом агентству РИА Новости заявил представитель госдепартамента США.

«Мы полностью уверены в оценке Великобритании, что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила «убедительное описание» произошедшего и веские доказательства.

Отметим, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что Лондон продолжает игнорировать законное желание России взаимодействовать с целью расследования так называемого «дела Скрипаля».

Российские официальные лица также неоднократно отмечали, что Великобритания не потрудилась предоставить каких-либо доказательств, которые могли бы хотя бы косвенно указывать на причастность Москвы к инциденту.

Кроме того, напомним, что 3 апреля стало известно, что даже британские военные эксперты не смогли доказать версию Мэй об отравлении Скрипаля.

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