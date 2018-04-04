Власти Британии в деле Скрипаля ведут себя как наперсточники — Захарова

В закладки

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что британский МИД признал удаление со страницы в Twitter сообщения о российском происхождении вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Британские власти в ситуации вокруг инцидента в Солсбери ведут себя как наперсточники, заявила российский дипломат Мария Захарова.

«Сегодня даже найду перевод на английский этого слова — наперсточники. Опубликовали твит, сделали миллион ретвитов, прошло время и его удалили», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она добавила, что затем Лондон будет утверждать, что его «не так поняли». В Британии утверждают, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. В Москве неоднократно опровергали все обвинения, требуя передачи материалов дела. Однако Лондон под различными предлогами отказывается от сотрудничества в расследовании. Российский лидер Владимир Путин заявил 4 апреля, что Москве нужны не извинения британских властей, а здравый смысл.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.