В Киеве рассказали, сколько украинских дипломатов продолжают работать в РФ

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Киев, 4 апреля. Тридцать семь украинских дипломатов продолжают работать в России. Об этом сообщила заместитель министра Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает», — заявила Зеркаль на заседании комитета парламента Украины по иностранным делам. Ее цитирует агентство УНН.

Зеркаль также отметила, что в период с 2014 года Киев и Москва приостановили или разорвали 44 соглашения.

Напомним, ранее Россия выслала с территории страны 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичное действие киевских властей. Решение Украины по высылке российских представителей связано с так называемым «делом Скрипаля», расследованием отравления на территории Соединенного королевства экс-сотрудника ГРУ.

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