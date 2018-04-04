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Сирия новости 4 апреля 22.30: тела 4 жителей нашли под завалами в Ракке, власти САР восстанавливают Гуту
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    Сирия новости 4 апреля 22.30: тела 4 жителей нашли под завалами в Ракке, власти САР восстанавливают Гуту

    22:30  4 Апреля 2018
    2030

    Ракка

    Сирия, 4 апреля. Местные жители в ходе мероприятий по разбору завалов в Ракке нашли тела четырех гражданских лиц. Министерство транспорта САР восстанавливает дороги, связывающие Восточную Гуту с Дамаском. Военнослужащие САА обнаружили тюрьму боевиков «Файлак Ар-Рахман» в городе Замалка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тюрьму боевиков «Файлак Ар-Рахман», где незаконно удерживались гражданские лица, в городе Замалка; ведут артиллерийские обстрелы опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» к северу от Хомса.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: отправила еще одну группу боевиков из Думы в провинцию Алеппо на двух автобусах.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 ведет перестрелки с войсками САР на северо-западе провинции Хама.

    Курды: по-прежнему не приступили к восстановлению Ракки, из-за чего жители города до сих пор находят тела гражданских лиц под завалами.

    Сирийская свободная армия** (ССА): приняла еще одну группу боевиков с семьями, вывезенными из Гуты, в городе Аль-Баб.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Государственные структуры Сирии уже начали восстановительные работы в освобожденных от исламистских группировок предместьях города Дамаск. Рабочие бригады Министерства транспорта САР сейчас занимаются ремонтом дороги, связывающей окраины столицы с населенным пунктом Хараста, сообщает информационный ресурс в сети Telegram (@Syria_2_4). Данный участок магистрали за шесть лет оккупации Восточной Гуты серьезно пострадал в результате регулярных обстрелов боевиков.

    Военные Сирийской арабской армии (САА) в настоящее время активно исследуют освобожденные поселения Восточной Гуты, которые несколько лет подряд занимали джихадисты. По информации военного источника на его странице в Twitter (@C_Military1), в Замалке была обнаружена тюрьма боевиков «Файлак Ар-Рахман», где исламисты, в частности, удерживали гражданских лиц, несогласных с их присутствием в регионе.

    Между тем еще два автобуса выехали из района Думы, передает Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). Боевики «Джейш Аль-Ислам» в соответствии с соглашением с российским координационным центром и сирийским руководством покидают свой анклав в столичном регионе и отправляются в Джараблус на север республики вместе с семьями.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В Аль-Баб в северо-восточной части Алеппо прибыла вторая партия радикалов и членов их семей, эвакуированных из Гуты. Согласно информации оппозиционного новостного портала Shahba Press, в составе данной колонны было в общей сложности 25 автобусов, которые перевезли в сумме порядка 1200 человек. Напомним, данный город был захвачен в феврале прошлого года в ходе турецкой операции «Щит Евфрата», сейчас его по-прежнему контролируют протурецкие отряды Свободной сирийской армии (ССА). Вчера, когда к Аль-Бабу подъехала первая колонна из окрестностей Дамаска, Анкара запретила въезд. Тем не менее местное население встало на защиту перемещенных лиц, среди которых было множество женщин с детьми и пожилых людей. В городе прошли демонстрации с требованием пропустить колонну. Под этим давлением Турция была вынуждена разрешить въезд.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На севере провинции Хомс не утихают столкновения между правительственными войсками САР и боевиками вооруженных формирований, в частности — из «Хайят Тахрир аш-Шам». Подконтрольный радикалам портал Masar Press Net передает, что сирийские военнослужащие нанесли серию артиллерийских ударов по их военным объектам, находящимся в предместьях города Аль-Ганту. Информации о причинном исламистам уроне источник, однако, не сообщает. Напомним, в течение сегодняшнего дня боевики не раз открывали огонь по позициям САА и близлежащим мирным районам к северу от Хомса и на юге соседней провинции Хама.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В городе Ракка под завалами разрушенных в результате бомбардировок ВВС западной коалиции домов до сих пор находят тела погибших мирных жителей, передает на своей странице в соцсети Twitter (@YallaSouriya) местный источник. Сегодня гражданские лица самостоятельно организовали мероприятия по разбору руин недалеко от школы Аль-Мари и в ходе работы обнаружили останки четырех сирийских граждан. Курды из Демократических сил Сирии (SDF)**** и Соединенные Штаты, которые перехватили контроль над городом еще осенью прошлого года, уже неоднократно обещали приступить к масштабному восстановлению почти полностью разрушенной Ракки, и в том числе к разбору завалов. С тех пор никаких принципиальных шагов в этом направлении ими так и не было сделано.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северо-западной части Хамы, прилегающей к соседней провинции Идлиб, вновь раздаются звуки выстрелов. В регионе возобновились перестрелки между сирийской армией и засевшими здесь антиправительственными вооруженными группировками. Причем наряду с умеренными формированиями в данном районе также дислоцируются отряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам». По информации военного источника в сети Telegram (@dorarsite), подразделения войск САР ведут огонь по складам с вооружением и пунктам управления исламистов в предместьях оккупированного населенного пункта Зайтун из артиллерии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #турция #дамаск #хама #курды #саа #ракка #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #аль-баб #sdf #растанский котел
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