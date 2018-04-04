Эксперт объяснил, почему на проекте «Федеральный политик Навальный» можно поставить крест

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Штабы Алексея Навального массово закрываются по всей стране. Как считает главный редактор интернет-издания Politrussia.ru Руслан Осташко, это означает, что блогер может поставить крест на своей карьере политика федерального уровня.

Сообщения о закрытии региональных штабов Навального появляются на их страницах в соцсетях регулярно. Со своей аудиторией попрощались паблики сторонников блогера во Владимире, Оренбурге, Ижевске, Новокузнецке, Орле, Барнауле, Брянске, Белгороде, Калуге, Липецке, Пензе, Туле, Ульяновске и других городах. Штабы в Красноярске, Твери и Архангельске официально не закрыты, но, по всей видимости, близки к этому — их координаторы объявили о том, что штабы съезжают из занимаемых помещений и собирают пожертвования, при этом не сообщая, где искать их в дальнейшем.

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Основной причиной закрытия штабов является отсутствие финансирования для продолжения их работы, а сам Навальный фактически превращается в «политический труп», поскольку люди перестали доверять ему и не воспринимают как политика.

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей Осташко, массовое закрытие штабов Навального – ожидаемое и объяснимое явление.

«Проект с забастовкой выборов провалился полностью, попытки Навального оправдаться перед спонсорами и убедить их, что все удачно, тоже оказались провальными. Не думаю, что проект Навального закроется совсем, потому что в него слишком много денег вложено, но с амбициями федерального политика Навальный может смело распрощаться», — заметил эксперт.

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Политолог полагает, что, возможно, Навальный попытается реабилитироваться где-нибудь в регионах, на локальном уровне, не обязательно в Москве или Петербурге.

«Но определенно, это будет один город, а не вся Россия. И до тех пор, пока Навальный обратно не заслужит доверия спонсоров, на проекте «Федеральный политик Навальный» будет стоять крест», — считает Руслан Осташко.

Однако, как становится ясно, удержать сторонников своими заявлениями блогеру не удается и в регионах — накануне в Екатеринбурге состоялся митинг за сохранение прямых выборов мэра, к участию в котором призывал Навальный. Однако акция провалилась — в городе с населением 1,5 млн человек на улицы вышло менее 0,1% жителей. То же самое произошло и в Волоколамске, где блогер, по мнению экспертов, просто пытался «попиариться» на ситуации. Это, как считают политологи, свидетельствует об определенной тенденции — протестные акции собирают все меньше людей, которых больше интересуют качество жизни и гарантии безопасности, а не политика.

Ранее сообщалось, что Навальный потратил на избирательную кампанию и так называемый бойкот выборов 500 млн рублей. При этом, как сообщили в Общественной палате РФ, средства поступали от зарубежных спонсоров. Сам блогер обещал сторонникам, что «настоящая работа» штабов начнется после выборов, однако в итоге они проработали меньше года.

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