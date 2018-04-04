Захарова посоветовала Ле Дриану почитать Жюля Верна

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Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана по делу Скрипаля, посоветовав ему читать Жюля Верна.

Москва ожидает, чтобы Париж перестал «бросаться бездоказательными обвинениями» по инциденту в британском Солсбери. Российский дипломат заявила, что ничего нового в заявлениях Жан-Ива Де Дриана не прозвучало, она предложила министру почитать французскую классическую литературу.

«Хотели бы продолжить эту эстафету и напомнить господину Ле Дриану в связи с его публичными высказываниями по делу Скрипалей Жюля Верна. Есть такое бесподобное бессмертное произведение — «Дети капитана Гранта». Я не знаю, знают ли его во Франции, но в России его знают, любят», — сказала Мария Захарова.

После этого представитель российского внешнеполитического ведомства зачитала отрывок из книги, в котором говорилось о колониальной политике Британии в отношении коренных жителей Австралии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужны извинения британских властей, а только здравый смысл.

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