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Москва, 4 апреля. Виктория Скрипаль, племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, собирается приехать в Великобританию, чтобы навестить находящихся в больнице родных. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, проживающая в России Виктория Скрипаль уже оформляет необходимые для поездки документы.

«Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу…» — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что желание Виктории отправиться в Великобританию является вполне «естественным и искренним», особенно учитывая информацию о том, Юлия Скрипаль пошла на поправку.

Напомним, ранее Захарова напомнила, что Лондон по-прежнему отказывается от любых контактов с Москвой по «делу Скрипаля» и при этом пытается создать видимость того, что обсуждать ситуацию якобы не хочет именно российская сторона.

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