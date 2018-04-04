Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
«Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину
Новости Сирии
Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину

    21:44  4 Апреля 2018
    32

    «Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину

    Профильные комитеты Верховной рады одобрили положение, предусматривающее введение жестких санкций против украинских граждан, работающих за пределами Украины или только планирующих трудоустроиться за рубежом.

    Документ, поданный в кабмин Украины, вводит мораторий на выезд из страны десятков тысяч безработных специалистов, а около миллиона тех, кому посчастливилось найти достойную работу на территории от России до Португалии, — обязывает отчислять Киеву львиную долю полученных доходов. «Несогласных» ждут крупные штрафы, а нередко — и тюремные сроки.

    Житель Харькова, бывший врач-анестезиолог Константин Хмара не смог получить биометрический заграничный паспорт. Точнее, поменять удостоверение личности с истекшим сроком действия на новое. В местном отделении миграционной службы Константину заявили: «Последние семь лет вы работали в Польше. Откуда мы можем знать, что с новым паспортом вы окончательно не осядете где-нибудь в Варшаве или Кракове?». И добавили, что гарантированная украинской конституцией «ценная бумага» будет выдана ему только после проведения необходимых консультаций с представителями «соответствующих органов».

    «Я обращался за разъяснениями и в прокуратуру, и в областной совет, но везде получал отписки, — пожаловался Хмара в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Говорят, что в отношении меня и «таких людей, как я» местные власти ждут распоряжения свыше».

    «Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину

    «Таких людей, как упомянутый харьковский врач с его «паспортной проблемой», по всей Украине можно насчитать тысячи, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат Максим Денисюк. — Действующая украинская власть оказалась в патовой ситуации: страну в массовом порядке покидают квалифицированные кадры. Доходит до абсурда — в больницах не хватает докторов и медсестер, на немногих функционирующих заводах отсутствуют инженеры, а сельскохозяйственные предприятия испытывают дефицит агрономов. Остановить процесс оттока с Украины населения в целом и профессионалов в частности «демократическим путем» команда Порошенко-Гройсмана не в состоянии. Возможно, именно поэтому Киев решил прибегнуть к радикальным мерам».

    Возможно. Как сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ежемесячно в поисках «лучшей жизни» украинскую территорию покидают до 100 тысяч (!) человек.

    «Нам нужно найти эффективный способ предотвратить массовый исход населения», — довольно цинично заявил Павел Анатольевич, явно подразумевая, что Запад «может неправильно понять недовольство украинцев ходом социальных реформ на Украине».

    Один из вариантов сократить поток украинских гастарбайтеров предложил лично украинский президент Петр Порошенко. С подачи главы государства в местный Налоговый кодекс были внесены поправки, по которым каждый работающий за границей украинский гражданин обязан выплачивать в казну Украины более 20% своего чистого дохода.

    «Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину

    Банковой (улица в Киеве, где расположены главные административные здания. — Прим. ФАН) этого показалось мало. Проправительственные силы в Верховной раде потребовали временно приостановить выдачу загранпаспортов лицам призывного возраста, а также «специалистам узкого профиля», включая медиков, летчиков гражданской авиации и пожарных. Идею поддержали активисты националистических группировок, в том числе «Правый сектор»1, «Тризуб Степана Бандеры» (обе организации запрещены в России) и «Национальный корпус». Пользуясь своим статусом «общественных организаций», их лидеры предложили в срочном порядке направить потенциальных гастарбайтеров в действующие воинские подразделения, в том числе и в Донбасс.

    «Нечего обеспечивать быт поляков и москалей, пусть бездельники послужат Родине!» — обобщил основные параграфы нового положения активист «ПС» Роман Василишин.

    Если указанный документ все-таки будет принят, «отказникам» грозит штраф в размере до 30 тысяч гривен (1000 долларов), общественные работы или до трех лет заключения.

    «О получении загранпаспорта или продлении срока его действия при этих обстоятельствах потенциальному украинскому заробитчанину придется надолго забыть, — отмечает на основе полной конфиденциальности представитель отделения миграционной службы Украины в Черниговской области Тамара В. — Порошенко с его командой, а также дорвавшиеся до власти радикалы так и говорят людям: «Работайте на своих панов, не кормите чужих!».

    При этом Тамара призналась, что ее дети и внуки давно живут и трудятся в России, Румынии и Италии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Леонид Андросов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #павел климкин #миграция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Слуцкий: ОЗХО ответила лишь на один из 13 поставленных Россией вопросов по «делу Скрипаля»

      19:49 4 Апреля 2018 2534
      Читать
      19:33
      Сегодня

      В Совфеде предложили признать Украину «государством-пиратом» в Совбезе ООН
      18:58
      Сегодня

      Петиция c требованием к Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ опубликована в Сети
      17:38
      Сегодня

      «Украинцы сметут власть в любом случае»: экс-депутат Рады объяснил, почему Аваков пошел против МВФ
      17:22
      Сегодня

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook
      16:50
      Сегодня

      Движение по Кауфман: куда идет «Краснодар» Галицкого

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1155

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      14263

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2281

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      2667

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1966
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      17:28   4 Апреля 2018
      16162
      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      17:22   4 Апреля 2018
      1168
      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      17:04   4 Апреля 2018
      877
      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      16:38   4 Апреля 2018
      4302