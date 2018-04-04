«Работайте на своих панов!»: почему Киев запрещает украинским гастарбайтерам покидать родину

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Профильные комитеты Верховной рады одобрили положение, предусматривающее введение жестких санкций против украинских граждан, работающих за пределами Украины или только планирующих трудоустроиться за рубежом.

Документ, поданный в кабмин Украины, вводит мораторий на выезд из страны десятков тысяч безработных специалистов, а около миллиона тех, кому посчастливилось найти достойную работу на территории от России до Португалии, — обязывает отчислять Киеву львиную долю полученных доходов. «Несогласных» ждут крупные штрафы, а нередко — и тюремные сроки.

Житель Харькова, бывший врач-анестезиолог Константин Хмара не смог получить биометрический заграничный паспорт. Точнее, поменять удостоверение личности с истекшим сроком действия на новое. В местном отделении миграционной службы Константину заявили: «Последние семь лет вы работали в Польше. Откуда мы можем знать, что с новым паспортом вы окончательно не осядете где-нибудь в Варшаве или Кракове?». И добавили, что гарантированная украинской конституцией «ценная бумага» будет выдана ему только после проведения необходимых консультаций с представителями «соответствующих органов».

«Я обращался за разъяснениями и в прокуратуру, и в областной совет, но везде получал отписки, — пожаловался Хмара в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Говорят, что в отношении меня и «таких людей, как я» местные власти ждут распоряжения свыше».

«Таких людей, как упомянутый харьковский врач с его «паспортной проблемой», по всей Украине можно насчитать тысячи, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат Максим Денисюк. — Действующая украинская власть оказалась в патовой ситуации: страну в массовом порядке покидают квалифицированные кадры. Доходит до абсурда — в больницах не хватает докторов и медсестер, на немногих функционирующих заводах отсутствуют инженеры, а сельскохозяйственные предприятия испытывают дефицит агрономов. Остановить процесс оттока с Украины населения в целом и профессионалов в частности «демократическим путем» команда Порошенко-Гройсмана не в состоянии. Возможно, именно поэтому Киев решил прибегнуть к радикальным мерам».

Возможно. Как сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ежемесячно в поисках «лучшей жизни» украинскую территорию покидают до 100 тысяч (!) человек.

«Нам нужно найти эффективный способ предотвратить массовый исход населения», — довольно цинично заявил Павел Анатольевич, явно подразумевая, что Запад «может неправильно понять недовольство украинцев ходом социальных реформ на Украине».

Один из вариантов сократить поток украинских гастарбайтеров предложил лично украинский президент Петр Порошенко. С подачи главы государства в местный Налоговый кодекс были внесены поправки, по которым каждый работающий за границей украинский гражданин обязан выплачивать в казну Украины более 20% своего чистого дохода.

Банковой (улица в Киеве, где расположены главные административные здания. — Прим. ФАН) этого показалось мало. Проправительственные силы в Верховной раде потребовали временно приостановить выдачу загранпаспортов лицам призывного возраста, а также «специалистам узкого профиля», включая медиков, летчиков гражданской авиации и пожарных. Идею поддержали активисты националистических группировок, в том числе «Правый сектор»1, «Тризуб Степана Бандеры» (обе организации запрещены в России) и «Национальный корпус». Пользуясь своим статусом «общественных организаций», их лидеры предложили в срочном порядке направить потенциальных гастарбайтеров в действующие воинские подразделения, в том числе и в Донбасс.

«Нечего обеспечивать быт поляков и москалей, пусть бездельники послужат Родине!» — обобщил основные параграфы нового положения активист «ПС» Роман Василишин.

Если указанный документ все-таки будет принят, «отказникам» грозит штраф в размере до 30 тысяч гривен (1000 долларов), общественные работы или до трех лет заключения.

«О получении загранпаспорта или продлении срока его действия при этих обстоятельствах потенциальному украинскому заробитчанину придется надолго забыть, — отмечает на основе полной конфиденциальности представитель отделения миграционной службы Украины в Черниговской области Тамара В. — Порошенко с его командой, а также дорвавшиеся до власти радикалы так и говорят людям: «Работайте на своих панов, не кормите чужих!».

При этом Тамара призналась, что ее дети и внуки давно живут и трудятся в России, Румынии и Италии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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