Власти Мозамбика заинтересованы в российских военных советниках — Минобороны

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Москва, 4 апреля. Мозамбик заинтересован в присутствии российских военных советников, заявил глава Минобороны африканской страны Атаназиу Салвадор Мтумуке на встрече с министром оборонном ведомства РФ Сергеем Шойгу.

В Москве состоялась встреча глав министерств обороны России и Мозамбика Сергея Шойгу и Атаназиу Салвадора Мтумуке.

«В интересах Мозамбика было бы принять у себя группу российских военных советников», — сказал гость российской столицы.

Мтумуке добавил, что африканская республика заинтересована в дальнейшем развитии отношений с РФ. Он подчеркнул важность сотрудничества и отношений, которые зародились в начале борьбы Мапуту за национальное освобождение. Министр напомнил, что на флаге Мозамбика изображен российский автомат Калашникова.

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