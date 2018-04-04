Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в области обороны

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Москва, 4 апреля. Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал соглашение о сотрудничестве в области обороны с главой Минобороны Эфиопии Сирайем Фегетой.

Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что документ придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия по линии Минобороны двух стран.

«Надеюсь, что самостоятельный внешнеполитический курс Аддис-Абебы способствует росту ее международного авторитета», — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия дорожит давними отношениями с Эфиопией, которая является одним из ключевых партнеров Москвы на африканском континенте. Также Шойгу отметил схожесть взглядов РФ и Эфиопии на актуальные проблемы.

«В год 120-летия установления дипотношений между Россией и Эфиопией особо приятно отметить, что дружба и взаимная симпатия двух народов уходят корнями вглубь истории и не зависят от политической конъюнктуры», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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