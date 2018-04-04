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США подберется ближе к РФ: эксперт объяснил выпады Литвы в сторону БелАЭС
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    США подберется ближе к РФ: эксперт объяснил выпады Литвы в сторону БелАЭС

    20:45  4 Апреля 2018
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    США подберется ближе к РФ: эксперт объяснил выпады Литвы в сторону БелАЭС

    Москва, 4 апреля. Новое резонансное заявление властей Литвы по поводу строительства Белорусской АЭС связано с недавней встречей главы прибалтийского государства с президентом США Дональдом Трампом.

    Таким мнением в интервью «Экономике сегодня» поделился научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко 

    По его словам, если раньше от литовских властей слышались аргументы про экологию, то теперь они внезапно заговорили про экономическую составляющую реализации проекта. Объяснить новые выпады и тот факт, что Литва внезапно ополчилась на проект БелАЭС, может недавняя встреча Трампа и глав прибалтийских республик, уверен Оленченко. 

    «Что касается причин очередного выпада Литвы в сторону БелАЭС, то он связан с прошедшей накануне встречей президента США Дональда Трампа и руководителей трех прибалтийских республик. В ходе встречи Трамп пообещал выделить прибалтийским странам деньги на обеспечение их энергетической независимости. Под этими словами Трамп предполагает увеличение поставок более дорогого американского сжиженного природного газа», — рассказал эксперт.

    Он отметил, что в то время как Литва продолжит обрывать технологические связи со своими соседями, Белоруссией и Россией, в энергетической сфере, США, объясняя это «диверсификацией Прибалтики», подберется ближе к границам РФ.

    Напомним, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас ранее заявил, что электроэнергия со строящейся Белорусской АЭС не сможет стать конкурентоспособной на литовском рынке, так как будет слишком дорогой.

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #белоруссия #трамп #аэс #энергия #литва #цена
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