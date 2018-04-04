Появились первые фото из лагеря Сирийского народного сопротивления оккупации США

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Дамаск, 4 апреля. Появились первые фото из тренировочного лагеря Сирийского народного сопротивления оккупации США — группировки, совершившей ранее четыре нападения на американских военных в САР.

Незаконное присутствие военных США в Сирии вызвало негативную реакцию не только Дамаска, но и сирийского ополчения. В республике появился лагерь, где тренируются добровольцы Сирийского народного сопротивления оккупации США. Паблик Wargonzo обнародовал первые фото.

По данным сетевых СМИ, во время недавней вылазки партизан были убиты шесть военных США и двое ранены. Группировка сопротивления атаковала колонну американцев на трассе «Хасака-Аш-Шаддади». Диверсанты заложили фугас на обочине рядом с эстакадой, по которой двигалась колонна бронетранспортеров.

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