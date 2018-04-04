В Институте экономики РАН предложили лишить коренные народы Севера алкоголя 

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Москва, 4 апреля. Развитие северных регионов России требует опоры на коренные народы, и для этого государству следует пересмотреть свою политику по отношению к ним, заявила доктор экономических наук, заведующая Центром политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Ирина Соболева на Московском экономическом форуме.

По словам Соболевой, следует вернуть в регион медицинскую помощь в шаговой доступности. Сейчас же беременных из поселков возят рожать в большие города, а больных эвакуируют вертолетами, потому что на местах не осталось даже акушерских пунктов.

Кроме того, известный ученый выступила за введение полного запрета на продажу алкоголя в регионах Заполярья.

«Иначе коренные народы Севера постигнет судьба американских индейцев, среди которых пьянство убило больше людей, чем болезни и войны», — обращает внимание Ирина Соболева.

Распространение алкоголизма на российском Севере она связывает с отсутствием в регионе достаточного количества рабочих мест и высокой безработицей. В то же время Ирина Соболева выступает против наращивания добычи полезных ископаемых за Полярным кругом, хотя сейчас основные инвестиции в развитие региона делаются через проекты по освоению нефтяных и газовых месторождений. Она считает, что любое крупное строительство, промышленная или городская застройка разрушает вечную мерзлоту, и без того сильно пострадавшую из-за глобального потепления.

«Это чревато превращением мерзлоты в болото, ее исчезновением, и выбросами в атмосферу такого мощного парникового газа, как метан», — говорит Соболева.

Мнение сотрудницы Института экономики РАН во многом совпадает с позицией президента России Владимира Путина, которую он высказал на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов России в конце декабря 2017 года.

«Мы, как вы знаете, сейчас занялись обустройством Северного пути, транспортного этого коридора, причем комплексно этим занимаемся, обеспечиваем и безопасность, и защиту природы в этих регионах — имею в виду увеличение объемов хозяйственной деятельности в труднодоступных северных и очень чувствительных ко всяким вмешательствам в природу регионов. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство», — заявил тогда Владимир Путин.

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