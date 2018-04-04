Сестра рассказала о «маленькой радости» Савченко в СИЗО

В закладки

Киев, 4 апреля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко за время голодовки в СИЗО «подурнела» и похудела на 10 килограмм, рассказала ее сестра Вера Савченко. По ее словам, у нардепа осталась «маленькая радость» — сигареты.

Сестра навещала Совченко накануне.

«Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства», — рассказала Вера Савченко.

По ее словам, ее сестра в СИЗО не употребляет глюкозу, кофе и чай. «Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость», — заявила сестра обвиняемого украинского депутата «Укринформу».

Савченко была арестована по обвинению в подготовке теракта в Раде и правительственном квартале. 23 марта она была арестована на два месяца и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.