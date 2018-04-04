Это плохая политика: «архитектор польских реформ» выступил против разрыва отношений с «Газпромом»

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Москва, 4 апреля. Профессор Гжегож Колодко прокомментировал Федеральному агентству новостей намерение польских властей отказаться от импорта российского газа.

«Это плохая политика, неправильная с точки зрения экономических интересов Польши, — отметил эксперт. — Отношения с «Газпромом» вполне можно выстроить на взаимовыгодной основе, однако нынешнее правительство предпочитает в экономической сфере руководствоваться политическими соображениями».

Гжегож Колодко подчеркнул, что, по его мнению, «сотрудничество с Россией в газовой сфере должно быть продолжено».

Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива после истечения в 2022 году действующего договора.

Гжегож Колодко — польский государственный деятель и ученый-экономист, профессор экономики, специализирующийся на структурных реформах и публичных финансах.

В 1994-1997гг. и в 2002-2003 гг. Колодко занимал должности вице-премьера и министра финансов. Считается «ключевым архитектором» польских экономических реформ. В настоящий момент возглавляет научно-исследовательский институт TIGER в Университете Козьминского.

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