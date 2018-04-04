«Поставить галочку»: эксперт объяснил, зачем Бузовой идеальный мужчина​​​​​​​

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Москва, 4 апреля. Специалист по межличностным отношениям Константин Саркисян прокомментировал планы певицы Ольги Бузовой найти идеального мужчину.

Российская певица Ольга Бузова намерена принять участие в проекте ТНТ, на котором будет искать себе идеального мужчину. Эксперт Константин Саркисян, что телеведущая не нуждается в мужчине, она хорошо справляется со всем сама.

«Она не хочет разделять свою жизнь ни с кем. Она больше любимого мужчину хочет как, ну как сказать вам, как еще одну галочку поставить в своей типа успешной жизни», — сказал Саркисян, его слова передает Пятый канал.

Он уверен, что поиски любви для Бузовой — это внутренне шоу. Певица не готова идти на жертвы ради настоящих чувств. В погоне за собственным величием ей хочется видеть рядом с собой великого мужчину. Однако Бузова не сможет служить величию своего мужчины, как это делают жены великих людей. Напомним, что ранее певица заявила о запуске своей криптовалюты бузкоин.

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