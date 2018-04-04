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МЧС ЛНР: Из-за Киева Донбассу грозит экологическая катастрофа
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    МЧС ЛНР: Из-за Киева Донбассу грозит экологическая катастрофа

    21:01  4 Апреля 2018
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    МЧС ЛНР: из-за Киева Донбассу грозит экологическая катастрофа

    С точки зрения экологии Донбасс всегда был одним из самых проблемных регионов Украины. На территории только Луганской области расположено около 1500 предприятий и организаций угольной, металлургической, машиностроительной, химической промышленности и энергетики. Ежегодно в атмосферу выбрасываются тонны загрязненных веществ. В условиях непрекращающихся уже более трех лет военных действий экологические проблемы региона только усугубляются.

    По словам заместителя министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Дмитрия Радионова, на сегодняшний день киевскими властями сокращено на 136 млн гривен (более 300 млн рублей) финансирование региональной программы по охране окружающей природной среды Луганской области на 2016-2018 годы.

    «Региональная программа по охране окружающей природной среды Луганской области на 2016-2018 годы предусматривает реализацию 80 природоохранных мероприятий, направленных на борьбу с ухудшением природных свойств ландшафта области, деградации окружающей среды, чрезмерного загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель и накопления в большом объеме промышленных и бытовых отходов», — напомнил Дмитрий Радионов.

    МЧС ЛНР: из-за Киева Донбассу грозит экологическая катастрофа

    В своем докладе он привел пример Лисичанского завода. Из-за отсутствия оборотных средств ПАО «Лисичанскуголь» не имеет возможности проводить регламентные и текущие ремонты горно-шахтного оборудования. Это приводит к высокой аварийности и поломкам механизмов, особенно насосных установок водоотливных комплексов шахт, что в свою очередь может негативно отразиться на экологии региона.

    «Нельзя недооценивать влияние на экологию закрывающихся шахт Лисичанского промышленного района. Еще в 90-е годы на Луганщине при затоплении шахт возникли экономические и экологические проблемы. Перебои в работе водоотливных комплексов в период активных боевых действий только их усугубили», — заметил замглавы МЧС ЛНР.

    Таким образом, понимая отношение киевских властей к предприятиям Донбасса, а особенно — к жителям региона — можно смело утверждать, что экологическая катастрофа на Донбассе неизбежна. К такому выводу пришли участники брифинга МЧС ЛНР в рамках заседания гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, состоявшегося 4 апреля.

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    Автор: Дарья Фролова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #донбасс #лнр #мчс #дмитрий радионов #экология донбасса
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