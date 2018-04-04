Департамент мэрии Москвы попал под блокировку Facebook вместе с российскими СМИ

В закладки

Москва, 4 апреля. Компания Facebook, ранее заблокировавшая аккаунты целого ряда российских СМИ в одноименной социальной сети и Instagram, закрыла доступ и к странице департамента экономической политики мэрии Москвы.

В ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что находятся в недоумении и выясняют причины данного решения.

«Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook», — приводит комментарий представителя департамента РБК.

Отмечается также, что в Facebook в то же время отказались как-либо прокомментировать блокировку страницы департамента столичной мэрии.

Напомним, 3 апреля американская компания закрыла доступ к аккаунтам Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ в соцсетях Facebook и Instagram. В Госдуме РФ, реагируя на акт цензуры, отметили, что речь идет об очередном нарушении принципов свободы слова и свободы распространения информации.

В среду на сайте change.org появилась петиция, обращенная к главе Facebook Марку Цукербергу, с требованием отменить блокировку страниц российских СМИ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.