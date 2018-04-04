«Новые цели в европейском тире»: в России отреагировали на переброску войск США в Баварию

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Москва, 4 апреля. Власти США перебросили в Европу дополнительные силы для защиты от «российской агрессии». Речь идет о переброске в Ансбах (Бавария) 68-й артиллерийской бригады, которая постоянно дислоцирована в Южной Каролине.

Таким образом, как пишет Time, США «добиваются приемлемого военного баланса» с Россией в Европе. Издание сообщает, что на решении о переброске артиллерии в Баварию сказался вывод военного аналитика Эндрю Крепиневича о том, что у НАТО нет достаточных сил в странах, граничащих с РФ, чтобы противостоять российской армии.

Российские интернет-пользователи, комментируя решение Пентагона, напомнили США, что в случае войны, артиллерия уничтожается первой.

«Такие бригады — первые цели при начале реальных боевых действий. Сначала вышибают их с радарами и пусковыми установками, а потом все по плану. Велкам», — пишет Sergey G.

«Они дали своим войскам в Европе зачахнуть. Будут новые цели в европейском тире», — соглашается OliveFlower.

А пользователь Alex Ostrikov предложил России разместить свои ракеты на Кубе, как было во времена Советского Союза, пишет «Экономика сегодня».

«Надо чего-нибудь на Кубу и в Венесуэлу отправить для защиты от возможной агрессии», — отметил он.

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