В Совфеде предложили признать Украину «государством-пиратом» в Совбезе ООН

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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала намерение Госпогранслужбы Украины задерживать все суда, входящие и выходящие из крымских портов.

В среду официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил о намерении украинских пограничников задерживать все без исключения суда, входящие и выходящие из крымских портов.

По словам Слободяна, возможности Украины в черноморском регионе «адекватны существующим угрозам», а потому она будет «немедленно реагировать на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории», коей Киев считает крымский полуостров, передает «Газета.ru».

Как заметила в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди, Россия — суверенное независимое государство, а Крым и Севастополь — полноценные ее субъекты, поскольку четыре года назад жители полуострова сделали свой выбор в пользу воссоединения с РФ в соответствии со всеми нормами международного права.

«Пану Слободяну следует внимательно пересмотреть послание Федеральному собранию президента России от 1 марта 2018 года. Россия всегда будет стоять на защите государственного суверенитета, — считает Ольга Ковитиди. — Украине также не стоит забывать о том, что Черноморский флот на постоянной основе занимается обеспечением оперативного режима в зоне своей ответственности, не только в Черном море, но и в Азовском. Что касается непосредственно Азовского моря, то это зона ответственности Новороссийской военно-морской базы, которая решает задачи от границы с Украиной в районе Таганрогского залива и до крымских перешейков. Хочется напомнить украинской стороне, что в этой же зоне Керченский пролив, воды которого являются российскими».

Сенатор считает, что «динамика происходящих в мире событий, нарастание вызовов и угроз, направленных против безопасности и суверенитета государства, обязывает российских парламентариев рассмотреть вопрос введения новых международно-правовых понятий — таких как государство-пират».

«Последние события с российским кораблем и его экипажем подтвердили тот факт, что Украина — «государство-пират», продолжающее традиции сомалийского пиратства. Учитывая реальную угрозу, исходящую от таких государств, проблема борьбы с «государствами-пиратами» требует отдельного комплексного рассмотрения, с принятием отдельной резолюции Советом безопасности ООН. Что касается реакции России на подобные провокации, то ответ очевиден: Россия способна защитить свой государственный суверенитет и купировать любые угрозы, возникающие в отношении ее безопасности. Так что не стоит Украине испытывать судьбу и дразнить спящего медведя», — заявила Ольга Ковитиди.

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