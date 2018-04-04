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Москва, 4 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не рады тому, как продвигается реализация проекта «Северный поток-2». Об этом сообщил представитель Белого дома.

В резиденции президента США отметили, что во время встречи с главами стран Балтии Трамп признался, что Вашингтон отнюдь не рад тому, что Германия фактически продвигает строительство газопровода.

«Мы ценим желание стран Балтии покупать (американский — прим. ФАН) газ, диверсифицировать поставки от России», — рассказал представитель Белого дома.

Напомним, в конце марта немецкие власти выдали разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. Таким образом все формальности, мешавшие компании Nord Stream 2 приступить к строительству «Потока», улажены.

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