Слуцкий: ОЗХО ответила лишь на один из 13 поставленных Россией вопросов по «делу Скрипаля»

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Москва, 4 апреля. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ФАН ответы ОЗХО на 13 вопросов России по делу Скрипаля, полученные накануне.

По словам Слуцкого, Организация по запрещению химического оружия, по сути, ответила лишь на один из поставленных Россией 13 вопросов. Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что только независимое расследование позволит установить истину по инциденту в Солсбери.

«Мы очень надеемся на то, что выводы по поводу расследования инцидента по отравлению Скрипалей будут доведены и до российской стороны тоже, а не только до Лондона, — подчеркнул Слуцкий. — Вообще, мы выступаем за проведение независимого расследования экспертной комиссии, которая позволит установить истину относительно инцидента в Солсбери. В работе такой комиссии обязательно должны принимать участие представители РФ, поскольку никакого доверия к британской стороне после всех голословных обвинений и высылки дипломатов по надуманной причине просто нет».

Напомним, 1 апреля постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в ее технический секретариат список вопросов по так называемому делу Скрипалей. Вчера был получен ответ.

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