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Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя
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    Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя

    19:26  4 Апреля 2018
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    Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя

    Нью-Йорк, 4 апреля. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Российский дипломат Василий Небензя обратился к председателю СБ ООН созвать 5 апреля заседание по делу Скрипаля. Соответствующий официальный запрос поступит на имя председателя постоянного органа ООН в «ближайшее время». 

    «Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима и что применение такого оружия представляет собой угрозу нераспространению оружия массового уничтожения», — сказал постпред России при международной организации. 

    Британия выступила с утверждением о причастности РФ к отравлению Скрипаля. Российская сторона категорически отрицает все обвинения, настаивая на передаче материалов дела. Однако Лондон под различными предлогами отказывается сотрудничать в расследовании. 

    Накануне руководитель секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что британские эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок». Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужны извинения Лондона, главное, чтобы здравый смысл взял верх. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #британия #небензя #скрипаль
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