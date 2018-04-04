Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя
Нью-Йорк, 4 апреля. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат Василий Небензя обратился к председателю СБ ООН созвать 5 апреля заседание по делу Скрипаля. Соответствующий официальный запрос поступит на имя председателя постоянного органа ООН в «ближайшее время».
«Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима и что применение такого оружия представляет собой угрозу нераспространению оружия массового уничтожения», — сказал постпред России при международной организации.
Британия выступила с утверждением о причастности РФ к отравлению Скрипаля. Российская сторона категорически отрицает все обвинения, настаивая на передаче материалов дела. Однако Лондон под различными предлогами отказывается сотрудничать в расследовании.
Накануне руководитель секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что британские эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок». Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужны извинения Лондона, главное, чтобы здравый смысл взял верх.