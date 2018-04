Ответ не заставит себя ждать: Strategic Culture спрогнозировал реакцию России на действия НАТО в ЕС

В закладки

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Алекса Горка A Dangerous Crossroads: What’s in Store for the Relations Between Russia and the West? («На распутье: какое будущее у российско-американских отношений?»), опубликованной на портале Strategic Culture.

США призывают НАТО повысить боевую готовность своих войск в связи с ростом напряженности в отношениях между Россией и Западом.

В связи с необходимостью реагировать на «российскую угрозу» США намерены повысить боевую готовность, чтобы 30 тысяч военнослужащих, а также истребители-бомбардировщики и военные корабли могли достичь потенциального места бедствия в течение 30 дней после того, как командующие НАТО приведут силы в боевую готовность.

ЕС работает вместе с НАТО, чтобы облегчить перемещение этих сил по всей Европе. Недавно сообщалось, что в мае беспилотные летательные аппараты США MQ-9 Reaper начнут базироваться на авиабазе Ларисса в Греции. Дроны предназначены в основном для разведывательных миссий. Греческие порты Александруполис и Салоники также привлекли внимание США и, возможно, в будущем будут использоваться как объекты для поддержания военного присутствия США в Черном море. Согласно сообщениям СМИ, НАТО также получит в свое распоряжение вертолетную базу в Александруполисе.

Вскоре после высылки из страны российских дипломатов, Польша заключила с США договор о покупке американской системы противоракетной обороны Patriot. Варшава получила скидку, поскольку она граничит с Калининградской областью России, где развернуты ракетные комплексы класса «Искандер».

16 пусковых установок, конечно, не смогут защитить всю Польшу, но они, безусловно, обеспечат большую защиту для сил США в Европе. Ожидается, что в восточной Европе также будет развернут американский противоракетный комплекс Aegis Ashore. По предварительным прогнозам, он будет введен в эксплуатацию в 2020 году. НАТО считает, что поставка системы Patriot в Польшу позволит более эффективно противостоять российским ракетным комплексам «Искандер».

В письме от 15 марта 39 американских сенаторов призвали Казначейство и Госдеп США использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для борьбы с проектом «Северный поток-2», благодаря которому дешевый российский газ будет поставляться в Европу.

29 марта посол США в России Джон Хантсман сказал в интервью российскому телеканалу РБК, что он не исключает возможности того, что российские активы в США могут быть заморожены в связи с делом Скрипаля. Если Вашингтон зайдет так далеко, это будет самое обыкновенно ограбление. И ответ не заставит себя долго ждать.

Посол США дал это интервью сразу после того, как британский парламент объявил о начале расследования «некоторых схем отмывания денег», якобы связанных с Россией.

Кибервойна — еще одна область, где США могут активизировать свои антироссийские усилия. НАТО активно наращивает свои кибервозможности. Сегодня в интернете ведутся масштабные информационные битвы. США всеми силами стараются снизить глобальное влияние России на умы граждан других стран.

Вся эта напряженность в сочетании с гонкой вооружений существенно подрывает европейскую безопасность. Планы по подрыву России изнутри потерпели неудачу. Президент Путин до сих пор пользуется широкой поддержкой общества, как показали недавние президентские выборы. Экономика России не рушится. Положение России на международной арене лишь укрепилось.

К слову, Москва только что одержала еще одну победу — Индия объявила о своем решении купить российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Стоимость этого контракта — более 5 миллиардов долларов. Обе страны также совместно построят четыре фрегата и создадут объект для производства вертолетов Камова. Россия одержала победу в Сирии и укрепила свое влияние на Ближнем Востоке.

Россия и Запад сегодня находятся на опасном распутье, и напряженность продолжает расти. Страны могут пойти по пути мирного урегулирования конфликта и начать диалог по широкому кругу вопросов. Мир изменился. Сегодня существует множество проблем в области безопасности, которые можно решить лишь совместными усилиями. Россия неоднократно пыталась начать диалог, но Запад каждый раз бросал все на полпути. Однако есть некоторые признаки того, что не все потеряно. Еще не поздно свернуть на путь к перемирию, отказаться от воинственной риторики и начать работать на общее благо.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.