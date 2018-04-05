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Сирия итоги за сутки на 5 апреля 06.00: самолеты ВВС Турции в Ракке, активность ИГ и ССА на западе Даръа
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    Сирия итоги за сутки на 5 апреля 06.00: самолеты ВВС Турции в Ракке, активность ИГ и ССА на западе Даръа

    6:00  5 Апреля 2018
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    ВВС Турции

    Сирия, 5 апреля. В небе над городом Айн Исса на севере провинции Ракка были замечены турецкие самолеты. На западе Даръа разворачивались бои внутри ССА** и столкновения между ИГ1 и ССА. Порядка 50 военнослужащих армии Франции прибыли в Манбидж для помощи курдам, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совместно с российским координационным центром ведут переговоры с радикалами о выходе из южных предместий Дамаска; освободили пятерых гражданских лиц из плена «Джейш Аль-Ислам»***** в Гуте.

    «Джейш Аль-Ислам»: направила следующую группу боевиков из Думы в Джараблус на севере провинции Алеппо.

    Международная коалиция: отправила 50 военнослужащих армии Франции в город Манбидж для помощи курдским группировкам.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 причинила урон «Джебхат Тахрир Сурии», но и сама понесла потери в ходе боев на западе Алеппо; пытается вернуть позиции в Растанском котле на границе провинций Хама и Хомс.

    Курды: потеряли пятерых бойцов SDF****, погибших при взрыве мины к востоку от Манбиджа; опасаются бомбардировок турецких ВВС, активизировавших пролеты над Айн Иссой на севере Ракки.

    Сирийская свободная армия (ССА): понесла потери в ходе междоусобных столкновений к западу от города Даръа.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 обстреляло из минометов поселок в иракской провинции Дияла; возобновило бои с ССА на западе Даръа; может потерять все укрытия в пустыне на северо-западе Ирака в ходе стартовавшей антитеррористической спецоперации.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте продолжается эвакуация боевиков-исламистов из города Дума на север провинции Алеппо — в Джараблус. Боевики покидают анклав через специальный переход в районе лагеря Аль-Вафедин, передавал информационный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). Кроме того, источник сообщал накануне, что из тюрем группировки «Джейш Аль-Ислам» в Думе были освобождены пять гражданских лиц, незаконно удерживаемых радикалами.

    Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон и сирийское руководство начали переговоры с вооруженными формированиями, базирующимися в районах Баббила, Бейт Сахм и Ялда на юге Дамаска. По данным агентства Al Masdar News, в случае если радикалы откажутся капитулировать, Сирийская арабская армия (САА) начнет зачистку этих территорий сразу после ликвидации анклава «Исламского государства», находящегося чуть западнее.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Ситуация на северо-востоке Алеппо становится все напряженнее. Военные источники Al Masdar News сообщали, что в регион к Манбиджу прибыли около 50 французских военных. Подразделения прошли на территорию арабской республики через пограничный блокпост вблизи подконтрольного Сирийским демократическим силам (SDF) города Таль Абъяд, расположенного на севере соседней Ракки. Напомним, ранее многие СМИ писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска на север САР для помощи курдским вооруженным формированиям.

    На магистрали в восточных предместьях Манбиджа вчера утром погибли пятеро курдских бойцов. Их автомобиль подорвался на мине на пути к городу Кобани, сообщало информагентство Al Manar News. Данные о том, кто именно заложил взрывное устройство, пока так и не были установлены.

    На западе региона вновь фиксировались ожесточенные бои между конкурирующими исламистскими коалициями «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Согласно сведениям Al Manar News, наиболее тяжелые столкновения разворачивались вблизи населенных пунктов Кафр Нааль, Блинта и Такад. Стороны нанесли значительный ущерб друг другу, также боевики «Ан-Нусры» взяли в плен нескольких членов «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В поселении Аль-Бахра вчера утром прогремел сильный взрыв — в одном из мирных кварталов сработало взрывное устройство, предположительно установленное бывшими членами ИГИЛ. В результате погибла одна местная жительница, передавал новостной центр AMN. Необходимо отметить, что данный населенный пункт находится к востоку от Евфрата в южной части Дейр-эз-Зора, где базируются курдские отряды «Демократических сил» и войска международной коалиции во главе с США. Данный инцидент указывает на то, что курды до сих пор не провели разминирование территорий после того, как отбили их у «Исламского государства». Более того, за Евфратом по-прежнему остаются активными остатки отрядов ИГ. Многие эксперты считают, что бойцы SDF и террористы координируют свои действия друг с другом, а контроль над районами восточного побережья равномерно распределен между этими сторонами.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В западной части Даръа все прошедшие сутки было неспокойно. Сначала в регионе прошли междоусобные стычки отдельных отрядов Сирийской свободной армии (ССА). Они фиксировались в городах Кафр Шамс и Тафас. При этом в результате стрельбы боевиков в мирных кварталах погиб один мирный житель, а еще шесть гражданских лиц были ранены, сообщал портал Al Manar News. Позже резко обострилась обстановка на линии разграничения сил «Исламского государства» и «Свободной армии» в окрестностях прифронтовых городов Джиллен, Баккар Аль-Гарби и Хейт. Здесь возобновились ожесточенные бои между ССА и формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющимся частью ИГ, однако каких-либо значительных сдвигов в обстановке на этом направлении не произошло.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Самолеты ВВС Турции несколько раз за минувшие сутки были замечены над опорными пунктами курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) около бывшей базы 93-й бригады САА, находящейся в окрестностях города Айн Исса на севере провинции Ракка. Информацию об этом опубликовал новостной Telegram-ресурс Syria Today. Никаких сведений о целях или результатах вылета не поступало. Напомним, Анкара планирует зачистить северные приграничные районы Сирии от курдских группировок, подконтрольных Рабочей партии Курдистана. Эта организация признана террористической в Турции и ряде других государств. В прошлом месяце завершилось освобождение кантона Африн, и теперь турки готовятся начать антикурдскую операцию в районе Манбиджа и в Ракке.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    У северо-восточной окраины Растанского котла в течение минувших суток продолжались столкновения между правительственными силами САР и боевиками-исламистами, в том числе из «Джебхат ан-Нусры». Утром террористы обстреляли Саламию и поселения Каббат Аль-Курди и Таксис, контролируемые официальным Дамаском, передавал канал в Telegram (@NRVR11). При этом оппозиционное агентство Shahba Press утверждало, что в результате одного из ударов была повреждена САУ «Гвоздика» САА. Позже сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по объектам исламистских формирований в окрестностях населенных пунктов Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин из артиллерийских орудий, сообщал информационный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew).

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Специальные подразделения федеральной полиции Ирака накануне начали операцию против разрозненных бандгрупп ИГ, скрывающихся в пустыне на северо-западе провинции Аль-Анбар, сообщил в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Данный район у сирийской границы был освобожден последним в рамках масштабной контртеррористической кампании. Некоторым отрядам ИГИЛ, однако, удалось бежать в пустынные районы из зачищенных иракскими военными городов, расположенных по берегам Евфрата.

    Подпольные группы «Исламского государства» продолжают проявлять активность в центральных регионах страны. Так, накануне боевики одной из «спящих ячеек» провели минометные обстрелы поселка Циркош на северо-востоке провинции Дияла. Согласно сведениям Al Sumaria News, в общей сложности ими было выпущено пять мин, но никто, к счастью, не пострадал.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #хама #курды #саа #дейр-эз-зор #манбидж #ракка #даръа #сса #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута
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