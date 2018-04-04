Египет обсудит с Суданом и Эфиопией строительство плотины «Возрождение» на Ниле

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Каир, 4 апреля. Представители Египта, Судана и Эфиопии обсудят последствия запуска плотины «Возрождение» в верховьях Нила, которую Эфиопия строит с 2012 года. Об этом сообщили в МИД Египта.

Каир требует соблюдения достигнутых ранее трехсторонних договоренностей, в том числе проведения исследования для исключения негативных последствий для расположенных ниже по течению государств.

В конце января главы трех стран договорились об урегулировании всех противоречий, была создана трехсторонняя комиссия.

Запуск плотины в Эфиопии запланирован на 2018–2019 годы. Эксперты считают, что реализация масштабного проекта может отразиться на ситуации с водой в Египте и Судане. Строительство ГЭС необходимо Эфиопии для обеспечения стабильным источником электроэнергии растущей экономики страны. В Аддис-Абебе заверили, что не будут ущемлять права соседних стран.

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