Захарова рассказала о реакции Лондона на требования России по «делу Скрипаля»

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Москва, 4 апреля. Лондон отказывается от любых контактов с Москвой по «делу Скрипаля» и при этом пытается создать видимость того, что обсуждать ситуацию не хочет как раз таки российская сторона.

Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы настоятельно просили, предлагали, а потом и требовали начать совместный разговор, начать совместное изучение тех материалов, которыми обладает официальный Лондон», — напомнила дипломат.

По словам Захаровой, Лондон в то же время продолжает «инициативно, официально и даже публично» избегать контактов. Британская сторона делает все, «чтобы восприятие в общественности этой ситуации было именно таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона», подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в среду Захарова рассказала, что Лондон скрыл тот факт, что в доме Скрипалей были домашние животные, которые соответственно так же, как и хозяева, должны были пострадать от ядовитого вещества.

Отметим, на тот факт, что реакция западных стран на расследование дела Скрипаля походит на истерию, ранее указали и в Германии. Как напоминает Utro.ru, глава земли Северный Рейн–Вестфалия Армин Лашет призвал лидеров стран Запада разумнее смотреть на ситуацию.

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