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Директор магазина в «Триумф Молл» в Саратове: Приняли эвакуацию за очередную учебную тревогу
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    Директор магазина в «Триумф Молл» в Саратове: Приняли эвакуацию за очередную учебную тревогу

    19:18  4 Апреля 2018
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    Директор магазина в «Триумф Молл» в Саратове: Приняли эвакуацию за очередную учебную тревогу

    Саратов, 4 апреля. В полдень по местному времени в центре Саратова срочно эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Триумф Молл». Как выяснилось позже, причиной для этого послужило задымление в магазине «М-Видео» на втором этаже.

    Пожарные выяснили, что все случилось из-за короткого замыкания, однако возгорания удалось избежать. Директор бельевого магазина «Стильпарк» Анастасия Ткаченко рассказала ФАН, как все происходило.

    «Около полудня сработали системы оповещения, и буквально за 5 минут был эвакуирован весь торговый центр. После трагедии в  Кемерово у нас уже проходило три тренировки за неделю, поэтому мы решили, что и в этот раз тревога учебная. Не все сотрудники даже оделись и переобулись — вышли на улицу прямо в форменной одежде и кто в туфлях, кто в легких ботиночках. Только когда начали подъезжать пожарные машины, — их было не менее 10 в итоге — мы поняли, что это все не шутки. Был развернут штаб, медицинский уголок, мы уже начали думать, что происходит что-то серьезное, но как позже выяснилось, дело даже не дошло до возгорания. Все было ликвидировано быстро».

    Анастасия отметила, что собрания директоров магазинов и усиленные инструктажи проходят после каждого ЧП. Например, осенью была серия учебных эвакуаций в связи с пожаром в ТЦ «РИО» в Москве. По инструкции приоритетом спасения является человеческая жизнь, сотрудники магазинов не должны выносить документы и ценные вещи, а обязаны как можно скорее покинуть торговый центр и помочь это сделать посетителям.

    Директор магазина в «Триумф Молл» в Саратове: Приняли эвакуацию за очередную учебную тревогу

    Собеседница ФАН также поведала, что в будни в первой половине дня в магазине было мало народу, что помогло избежать паники.

    «Сейчас в Саратове на карантине детсады, школы, вузы и колледжи. У нас превышен 50-процентный порог заболеваемости гриппом. Саратовцы болеют целыми семьями. Поэтому людей меньше. Молодежь, конечно, все равно ходит, но мамы с маленькими детьми сидят дома и мест скопления боятся. Так что через час мы уже спокойно вернулись к работе, имущество торговых точек не пострадало. В Саратове нежарко, но никто не замерз, сотрудники пережидали, пока пожарные отработают, в кафе и своих авто на стоянках. Кстати, даже стоянки у нас расположены согласно правилам — на безопасном удалении от ТЦ».

    Спустя час после инцидента в саратовском «Триумф Молле» пожар начался в московском ТЦ «Персей для детей» на Семеновской. По иронии судьбы и здесь причиной возгорания стало короткое замыкание. К сожалению, без жертв не обошлось — один человек погиб, еще шесть пострадали.

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    Автор: Марина Талагаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #саратов #эвакуация #триумф молл
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