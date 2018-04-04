Белый дом заявил, что террористы ИГ в Сирии «почти разгромлены»

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Вашингтон, 4 апреля. Военная миссия США по уничтожению террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне объявили, что миссия США по уничтожению ИГИЛ1 в Сирии завершается, террористы «почти полностью разгромлены».

«США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах», — отмечается в коммюнике Белого дома.

Американские власти выразили надежду на то, что региональные государства, а также ООН будут сотрудничать для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в скором времени покинут территорию САР, однако в администрации это не подтвердили.

Напомним, что международная коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска. По неофициальным данным, в Сирии могут находиться до двух тысяч американцев.

Россия является единственной страной, которая ведет борьбу против ИГИЛ по просьбе сирийского правительства. Отметим, что это не первые попытки США присвоить победу РФ над террористами в Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США «гордиться достижениями» в Ираке, Ливии и Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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