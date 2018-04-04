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Белый дом заявил, что террористы ИГ в Сирии «почти разгромлены»
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    Белый дом заявил, что террористы ИГ в Сирии «почти разгромлены»

    19:08  4 Апреля 2018
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    Белый дом заявил, что террористы ИГ в Сирии «почти разгромлены»

    Вашингтон, 4 апреля. Военная миссия США по уничтожению террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома. 

    В Вашингтоне объявили, что миссия США по уничтожению ИГИЛ1 в Сирии завершается, террористы «почти полностью разгромлены».

    «США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах», — отмечается в коммюнике Белого дома.

    Американские власти выразили надежду на то, что региональные государства, а также ООН будут сотрудничать для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в скором времени покинут территорию САР, однако в администрации это не подтвердили.

    Напомним, что международная коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска. По неофициальным данным, в Сирии могут находиться до двух тысяч американцев. 

    Россия является единственной страной, которая ведет борьбу против ИГИЛ по просьбе сирийского правительства. Отметим, что это не первые попытки США присвоить победу РФ над террористами в Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США «гордиться достижениями» в Ираке, Ливии и Афганистане.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг
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