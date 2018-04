ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider

В закладки

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Алекса Локи The US Navy just trained an aircraft carrier for a big fight with Russia or China («ВМС США подготовили свой авианосец для большой схватки с Россией или Китаем»), опубликованной на портале Business Insider.

По признанию руководства ВМС США, американский флот не готов к противостоянию с Россией и Китаем. Именно поэтому в настоящий момент Пентагон предпринимает ряд шагов, которые призваны модернизировать военные возможности американского флота.

Командование ВМС США недавно пришло к печальному выводу — американский флот недостаточно подготовлен к следующей крупной войне.

Из-за распространения сверхзвуковых дальнобойных противокорабельных и баллистических ракет, которые называют «убийцами авианосцев», ВМС США оказались не готовы противостоять таким мощным противникам, как Россия и Китай в потенциальных столкновениях в будущем.

Поэтому, когда американский авианосец USS «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) покинул порт Сан-Диего в октябре, он отправился на принципиально новую учебную миссию, целью которой стала подготовка к противодействию угрозам, исходящим от крупнейших военно-морских сил в мире, таких как Россия и Китай.

Что же именно делает противостояние с флотом другой мощной державы более сложной задачей, чем бомбардировка незащищенных наземных целей в Ираке и Сирии? Ну, во-первых, противоракетная оборона.

Капитан одного из кораблей военно-морского флота США Джо Кэхилл сообщил в интервью Naval Institite, что до начала учений его экипаж имел опыт запуска всего лишь одной ракеты. Кэхилл является капитаном авианосца USS Bunker Hill, который сопровождает «Теодор Рузвельт» в ударной группе.

«Каждый член экипажа понимает, что учения, в которых мы приняли участие, максимально имитировали условия потенциальных столкновений с военно-морской силой другой мощной державы, — сказал Кэхилл. — Мы поражали реальные цели реальными ракетами, и мы успешно прошли испытания».

Ранее недостаток практического опыта запуска ракет с борта кораблей был определен как одна из серьезнейших слабых сторон ВМС США.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются военно-морские силы США сегодня — угроза со стороны вражеских подводных лодок. Командование ВМС отмечает, что сегодня эта угроза как никогда актуальна, а американские корабли недостаточно подготовлены к тому, чтобы противостоять ей.

Подводные лодки ВМС США также были задействованы в учениях. Был опробован ряд новых тактик для решения проблем самого высокого уровня.

Тем не менее ВМС США предстоит пройти долгий путь, чтобы подготовиться к битве с мощным противником, считают военно-морские аналитики Business Insider.

Поскольку Россия и Китай становятся более активными за рубежом, а способность США диктовать свои условия другим странам во всем мире ставится под сомнение, ВМС США, похоже, столкнулись с необходимостью укрепить свое лидерство, и сделать это необходимо как можно скорее.

