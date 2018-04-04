Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ИноСМИ
ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider
Новости Сирии
Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider

    19:29  4 Апреля 2018
    300

    ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Алекса Локи The US Navy just trained an aircraft carrier for a big fight with Russia or China («ВМС США подготовили свой авианосец для большой схватки с Россией или Китаем»), опубликованной на портале Business Insider.

    По признанию руководства ВМС США, американский флот не готов к противостоянию с Россией и Китаем. Именно поэтому в настоящий момент Пентагон предпринимает ряд шагов, которые призваны модернизировать военные возможности американского флота.

    Командование ВМС США недавно пришло к печальному выводу — американский флот недостаточно подготовлен к следующей крупной войне.

    Из-за распространения сверхзвуковых дальнобойных противокорабельных и баллистических ракет, которые называют «убийцами авианосцев», ВМС США оказались не готовы противостоять таким мощным противникам, как Россия и Китай в потенциальных столкновениях в будущем.

    Поэтому, когда американский авианосец USS «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) покинул порт Сан-Диего в октябре, он отправился на принципиально новую учебную миссию, целью которой стала подготовка к противодействию угрозам, исходящим от крупнейших военно-морских сил в мире, таких как Россия и Китай.

    Что же именно делает противостояние с флотом другой мощной державы более сложной задачей, чем бомбардировка незащищенных наземных целей в Ираке и Сирии? Ну, во-первых, противоракетная оборона.

    ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider

    Капитан одного из кораблей военно-морского флота США Джо Кэхилл сообщил в интервью Naval Institite, что до начала учений его экипаж имел опыт запуска всего лишь одной ракеты. Кэхилл является капитаном авианосца USS Bunker Hill, который сопровождает «Теодор Рузвельт» в ударной группе.

    «Каждый член экипажа понимает, что учения, в которых мы приняли участие, максимально имитировали условия потенциальных столкновений с военно-морской силой другой мощной державы, — сказал Кэхилл. — Мы поражали реальные цели реальными ракетами, и мы успешно прошли испытания».

    Ранее недостаток практического опыта запуска ракет с борта кораблей был определен как одна из серьезнейших слабых сторон ВМС США.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются военно-морские силы США сегодня — угроза со стороны вражеских подводных лодок. Командование ВМС отмечает, что сегодня эта угроза как никогда актуальна, а американские корабли недостаточно подготовлены к тому, чтобы противостоять ей.

    Подводные лодки ВМС США также были задействованы в учениях. Был опробован ряд новых тактик для решения проблем самого высокого уровня.

    ВМС США не готовы к войне с Россией и Китаем — Business Insider

    Тем не менее ВМС США предстоит пройти долгий путь, чтобы подготовиться к битве с мощным противником, считают военно-морские аналитики Business Insider.

    Поскольку Россия и Китай становятся более активными за рубежом, а способность США диктовать свои условия другим странам во всем мире ставится под сомнение, ВМС США, похоже, столкнулись с необходимостью укрепить свое лидерство, и сделать это необходимо как можно скорее.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #вмс #авианосец
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Слуцкий: ОЗХО ответила лишь на один из 13 поставленных Россией вопросов по «делу Скрипаля»

      19:49 4 Апреля 2018 2534
      Читать
      19:33
      Сегодня

      В Совфеде предложили признать Украину «государством-пиратом» в Совбезе ООН
      18:58
      Сегодня

      Петиция c требованием к Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ опубликована в Сети
      17:38
      Сегодня

      «Украинцы сметут власть в любом случае»: экс-депутат Рады объяснил, почему Аваков пошел против МВФ
      17:22
      Сегодня

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook
      16:50
      Сегодня

      Движение по Кауфман: куда идет «Краснодар» Галицкого

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1155

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      14263

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2281

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      2667

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1966
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      17:28   4 Апреля 2018
      16524
      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      17:22   4 Апреля 2018
      1189
      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      17:04   4 Апреля 2018
      891
      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      16:38   4 Апреля 2018
      4370