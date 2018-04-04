Подозреваемую в подготовке терактов Савченко проверят на детекторе лжи

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Киев, 4 апреля. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в Киеве, пройдет проверку на полиграфе. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

«Завтра Надежду Савченко должны доставить в Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз по адресу Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — отметила она.

Проторченко также подчеркнула, что адвокаты Савченко не могут контролировать проведение экспертизы, пока не получат материалы уголовного дела.

Напомним, что Генпрокуратура обвиняет украинского депутата в том, что она планировала взорвать здание Верховной рады и устроить теракт в правительственном квартале. Если вина парламентария будет доказана, ей грозит от пяти лет до пожизненного срока лишения свободы. В конце марта киевский суд арестовал ее на два месяца. Савченко обжаловала это решение, однако ее апелляция была отклонена. Тогда народная избранница в знак протеста объявила голодовку.

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