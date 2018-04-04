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4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре
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Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя
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    4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре

    В Анкаре состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани. Мария Захарова заявила что «дело Скрипаля» - провокация США и Великобритании. В Москве загорелся торгово-развлекательный комплекс «Персей для детей» . Капитана крымского траулера «Норд» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    19:00 4 Апреля 2018
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    В Анкаре состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани

    4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре

    В Анкаре состоялась трёхсторонняя встреча глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Встреча президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани прошла во Дворце Президента Турции. По итогам саммита главы трёх государств сделали совместное заявление. В нем лидеры «подчеркнули твердую и неразрывную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и ее светскому характеру».

    Мария Захарова заявила что «дело Скрипаля» - провокация США и Великобритании

    4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия США и Великобритании подтверждают спланированный характер отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, она указала на то, что британские и американские ученые ранее были согласны с выводом научно-консультативного совета ОЗХО. А после оглашения промежуточных данных экспертизы их позиция развернулась на 180 градусов. « Такая слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего», — заявила Захарова.

    В Москве загорелся торгово-развлекательный комплекс «Персей для детей»

    4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре

    Сегодня в Москве загорелся торгово-развлекательный комплекс «Персей для детей». Пожару был присвоен второй номер сложности. Но из-за сложной внутренней планировки здания пожарные не смогли быстро найти источник возгорания. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, эвакуированы около 600. Есть пострадавшие и одна жертва. Это сотрудник торгового центра. Кроме того, по данным МЧС, при тушении пострадали шестеро пожарных. Они госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

    Капитану крымского траулера «Норд» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

    4 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели встречу в Анкаре

    Капитан задержанного украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» Владимир Горбенко был доставлен в суд Херсона для назначения ему меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина. Сегодня утром украинские пограничники вывезли Владимира Горбенко в неизвестном направлении. И только спустя 6 часов адвокату сообщили, что капитан был доставлен в суд, где ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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