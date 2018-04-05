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Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе
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    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    7:00  5 Апреля 2018
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    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Сирия, 5 апреля. Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе;  полевой командир «Файлак ар-Рахман» перешел на сторону сирийского правительства. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили еще 8 заложников группировки «Джейш аль-Ислам».

    ВС Турции: начали разворачивать 8-ой наблюдательный пункт в Сирии.

    США: расширяют свою базу в Ат-Танф; перебросили несколько транспортных средств из Ракки в Хасаку.

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Telegram-канал @NovostiDamask передает, что сирийская армия добилась освобождения ещё 8 заложников группировки «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте. Таким образом, количество освобожденных достигло 13 человек.

    Как сообщает информагентство Al-Masdar, бывший начальник службы безопасности вооруженной группировки «Файлак ар-Рахман», действовавшей в Востчной Гуте, Исмаил аль-Сагир по кличке «Абу Салмо» перешел на сторону сирийского правительства. Вместе с ним перешло и несколько его боевиков. Отмечается, что аль-Сагир — не единственный командир «Файлак-ар-Рахман», который перешел на сторону сирийского правительства.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Турецкие вооруженные силы приступили к развертыванию нового наблюдательного пункта в рамакх реализации достигнутых ранее договоренностей по созданию зоны деэскалации «Идлиб». 8-ой наблюдательный пункт будет находиться в городе Зайтуния на севере провинции Латакия всего в 200 метрах от сирийско-турецкой границы.

    Напомним, турецкие наблюдательные пункты уже развернуты в населенных пунктах Сурман, Аль-Эйс, Джебель Акил, Сальве и Телль-Тукане, а также на горах Симеон и Анак.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Соединенные Штаты Америки расширяют свою базу в районе Ат-Танфа. В социальной сети Twitter (@M3t4_tr0n) появились спутниковые снимки, которые показывают появление новых построек на авиабазе США, созданной на юго-западе от лагеря Рукбан в районе сирийско-иорданской границе постройками.

    Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ, что США вывели в общей сложности около тысячи боевиков ИГ1 из Ракки и с восточного берега Евфрата, организовав их дальнейшую подготовку в составе так называемой «Новой сирийской армии» на своих военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади. По словам Герасимова, задача проамериканской группировки — дестабилизировать ситуацию в Сирии.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    По данным источника в Twitter (@24Idlib), учащиеся в женской школе Аураба не пустили членов террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики хотели «проверять ношение исламской одежды» учащимися, что вызвало активный протест среди местного населения, которое выгнало «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 5 апреля 07.00: Турция создает 8-ой наблюдательный пункт в Сирии; США расширяют свою базу в Ат-Танфе

    Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в городах Хасака и Эль-Камышлы свой статус нормализовали еще полторы тысячи человек, которые ранее уклонились от службы в сирийской арабской армии или дезертировали из армейских подразделений. Все они продолжат военную службу на подконтрольных правительству Башара Асада территориях провинции Хасака. Отмечается, что сирийское военное командование на сегодняшний момент создало ряд центров в провинциях Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор для желающих пройти процедуру нормализации статуса и вернуться к обычной жизни.

    Ливанское информагентство Al-Masdar News со ссылкой на местные источники сообщает, что США перебросили несколько транспортных средств из северо-восточного района провинции Ракка в город Рас-аль-Айн, расположенный возле сирийско-турецкой границы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #дамаск #саа #латакия #идлиб #хасака #хомс #файлак ар-рахман #хайят тахрир аш-шам #вс турции
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