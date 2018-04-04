Там таких Бубенчиков — целое ожерелье: в России прокомментировали суд над убийцей «беркутовцев»

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В среду в столице Украины судят активиста Майдана Ивана Бубенчика, который обвиняется в том, что 20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве он двумя выстрелами убил двух «беркутовцев». Примечательно, что свое преступление активист не скрывал с 2016 года, но перед судом предстал только сейчас.

«Это торжество законности и порядка, — заявила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале украинская журналистка Янина Соколовская. — Потому что балаболов, которые заявляли, что они где-то кого-то стреляли, много. А Бубенчкика судят, потому что нашли подтверждения. Просто верить словам нельзя, вдруг он в стадии шизофрении находился, когда говорил об убийстве сотрудников правоохранительных органов».

«Янина, если он находился в стадии шизофрении, в стадии самооговора, проверку все равно надо было начинать два года назад», — заметил ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин и добавил, что в 2015 году Бубенчика наградили орденом «За мужество» 3-й степени и орденом «За оборону страны».

«У вас люди по 25 лет сидят, а у нас страна другая, может, несовершенная, но мы движемся к законности, — сказала журналистка. — Теперь докажут, осудят, посадят и заберут [ордена]».

«Янина говорит, что теперь они пошли по пути закона. Но проблема в том, что их законы позволяют таким бубенчикам, коих там целое ожерелье, только тряси, звенеть на свободе. И менять эти законы никто не собирается», — сказал Шейнин.

В качестве примера ведущий программы привел закон Украины о недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний. Первая статья этого закона гласит, что от уголовной ответственности освобождаются лица, участвовавшие в массовых акциях протеста, начавшихся 21 ноября 2013 года, то есть участники Майдана, благодаря которым на Украине произошел тот самый госпереворот, приведший к власти Петра Порошенко.

По мнению эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, то, что на Бубенчика не распространилось действие этого спорного закона об амнистии, вовсе не случайно и очень символично. Он считает, что президент Украины просто испугался.

«Порошенко чувствует, как кресло под ним шатается. Он видит, как под Радой собираются радикалы, как вокруг юродивой Надежды Савченко сплотилось общество. И он боится, что они начнут валить его власть. Для этого он должен показать, что людей, которые имеют какую-то индульгенцию Майдана, более не существует. Он хочет припугнуть их и добиться, чтобы все радикалы сидели тише воды и ниже травы», — заметил политолог.

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