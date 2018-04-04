Патриарх Кирилл потребовал от спевшего «Мурку» священника покинуть Москву
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Москва, 4 апреля. Архимандрит Венедикт Цирковый, который спел песню «Мурка» во время церковной трапезы в одном из столичных храмов, покинет Москву по требованию патриарха Кирилла. Об этом сообщил пресс-секретарь епископа Русской православной церкви Александр Волков.
Священник Венедикт Цирковый должен покинуть пределы Московской епархии и вернуться на родину в Тираспольскую епархию в роли клирика. За ним будет наблюдать правящий архиерей, сообщил Александр Волков.
Таким образом патриарх РПЦ Кирилл отреагировал на инцидент в трапезной храма иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово. Видео, которое появилось в Сети, вызвало возмущение представителей православной церкви.
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