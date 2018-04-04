«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России и деле Скрипаля

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Лондон, 4 апреля. Глава британской научно-технической лаборатории в Портон-Даун признался, что не знает, где именно был произведен нервно-паралитический газ «Новичок», которым отравили Скрипалей.

«Мы не установили точно источник, но мы передали научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы», — отметил он в интервью Sky News.

Неожиданное заявление руководства лаборатории в Портон-Даун, которое противоречит ранним заявлениям главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что к инциденту в Солсбери якобы причастна Россия, вызвал волну возмущения среди британцев в соцсетях. Они потребовали доказательств от Джонсона и премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, что за применением газа «Новичка» действительно стояла Москва.

«Призываю к ответу Бориса Джонсона и Терезу Мэй, поскольку Портон-Даун не сумел определить производителя «Новичка». Представьте свои «доказательства» того, что этот «Новичок» из России», — пишет в Twitter Кевин Мэгуайр.

Paging Boris Johnson and Theresa May when Porton Down's unable to establish where Novichok used to poison Sergei & Yulia Skripal was made. Let's see your "evidence" it's from Russia — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) April 3, 2018

Пользователь под ником Tony Man считает, что после этого Тереза Мэй должна сложить с себя полномочия.

«Все, что я увидел, это предположения, построенные на лживых утверждениях. Теперь Терезе Мэй пора уходить», — отметил он.

All I've seen is conjecture built on false claims.



Theresa May should go now. — Tony Man™ (@MrTonyMan) April 3, 2018

А пользователь Man like Mike обвинил Лондон в том, что он безосновательно усилил напряженность с ядерной державой, которой является Россия.

«Консерваторов опять поймали на месте преступления. Они лгали, усиливая напряженность в отношениях с ядерной державой. И вдруг Портон-Даун делает разворот на 180 градусов и говорит: «Мы не знаем, российский ли это «Новичок», — возмущается он.

The Tories have been caught red handed one more—lying, escalating tensions with a nuclear power, only for Porton Down to turn around and say 'we don't know if the #Novichok is Russian'.



Guess who has been vindicated (again)? Jeremy Corbyn. #Skripal — Man Like Mike ???? (@19MF91) April 3, 2018

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском городе Солсбери. По версии специалистов, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который был разработан в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же обвинила Россию в причастности к данному инциденту и выслала российских дипломатов. При этом, когда Москва запросила у Лондона образец вещества, которым были отравлены Скрипали, то получила отказ.

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