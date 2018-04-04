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Политика
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России и деле Скрипаля
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    «Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России и деле Скрипаля

    18:35  4 Апреля 2018
    1264

    «Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России и деле Скрипаля

    Лондон, 4 апреля. Глава британской научно-технической лаборатории в Портон-Даун признался, что не знает, где именно был произведен нервно-паралитический газ «Новичок», которым отравили Скрипалей.

    «Мы не установили точно источник, но мы передали научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы», — отметил он в интервью Sky News.

    Неожиданное заявление руководства лаборатории в Портон-Даун, которое противоречит ранним заявлениям главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что к инциденту в Солсбери якобы причастна Россия, вызвал волну возмущения среди британцев в соцсетях. Они потребовали доказательств от Джонсона и премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, что за применением газа «Новичка» действительно стояла Москва.

    «Призываю к ответу Бориса Джонсона и Терезу Мэй, поскольку Портон-Даун не сумел определить производителя «Новичка». Представьте свои «доказательства» того, что этот «Новичок» из России», — пишет в Twitter Кевин Мэгуайр.

    Пользователь под ником Tony Man считает, что после этого Тереза Мэй должна сложить с себя полномочия.  

    «Все, что я увидел, это предположения, построенные на лживых утверждениях. Теперь Терезе Мэй пора уходить», — отметил он.

    А пользователь Man like Mike обвинил Лондон в том, что он безосновательно усилил напряженность с ядерной державой, которой является Россия.

    «Консерваторов опять поймали на месте преступления. Они лгали, усиливая напряженность в отношениях с ядерной державой. И вдруг Портон-Даун делает разворот на 180 градусов и говорит: «Мы не знаем, российский ли это «Новичок», — возмущается он.

    Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском городе Солсбери. По версии специалистов, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который был разработан в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же обвинила Россию в причастности к данному инциденту и выслала российских дипломатов. При этом, когда Москва запросила у Лондона образец вещества, которым были отравлены Скрипали, то получила отказ.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #тереза мэй #дело скрипаля
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