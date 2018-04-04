Петиция c требованием к Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ опубликована в Сети

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Москва, 4 апреля. На сайте Change.org в среду, 4 апреля, появилась петиция с требованием к компании Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ в социальной сети.

В обращении, адресованном руководителю Facebook Марку Цукербергу, отмечается, что американская социальная сеть ограничивает права граждан РФ на свободное получение информации на ресурсах, которые читают десятки тысяч человек.

В петиции подчеркивается, что социальные сети, которые всегда были «оазисом свободы», превращаются в политически ангажированные платформы, где человек с мнением, отличным от «линии партии», может быть в одночасье заблокирован без объяснения причин. В послании к Facebook подчеркивается, что блокировка группы «Вестник Пскова», объясняемая тем, что данное СМИ якобы могло повлиять на результаты выборов в США, является совершенно абсурдным.

«Блокировка более 270 страниц и аккаунтов – это первый шаг к тоталитарному контролю над интернетом» — говорится в заключительной части петиции. Ее автор требует не допустить введения контроля за свободным интернетом.

Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram.

В Государственной думе России в связи с ситуацией отметили, что речь идет об очередном нарушении принципов свободы слова и свободы распространения информации,о соблюдении которых так любят распространяться на Западе.

В министерстве иностранных дел РФ, комментируя ситуацию, назвали блокировку «зачисткой информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства РФ в выборы США».

Политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман в интервью ФАН объяснил блокировку страниц агентства в соцсетях особой трактовкой свободы слова со стороны англосаксов. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь призвал Роскомандзор «жестко наказывать» за ущемление интересов России.

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