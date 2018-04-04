Время пока не пришло: Гребенщиков передумал ехать на гастроли в Крым

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Москва, 4 апреля. Музыкант Борис Гребенщиков заявил, что время для гастролей в Донбассе и Крыму еще не пришло.

«Мы рады играть нашу музыку людям где угодно, но в планы «Аквариума» не входит нарушать границы государств, установленные международными договорами и признанные большинством стран мира. Цивилизация держится на договоренностях между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями — значит расшатывать ее устои», — , сказал Гребенщиков, отвечая на вопрос, готов ли он выступить на в Донбассе и Крыму прямо сейчас.

Музыкант отметил, что время для выступлений в Крыму и Донбассе «пока не пришло», но выразил надежду, что оно скоро настанет, сообщает «Фонтанка».

Ранее Гребенщиков в интервью ТАСС выразил готовность выступать в Крыму, Донецке и Луганске, а не только на Украине. Он заявил, что после 2014 года ему не поступило ни одного разумного предложения по гастролям в Крыму и Донбассе, но, если таковые появятся, музыкант готов «с большим удовольствием» отправиться туда на гастроли при условии их грамотной организации. Комментируя возможные санкции со стороны Киева, Гребенщиков сказал: «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся».

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