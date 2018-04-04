Блокчейн и криптовалюты: Экспертный совет при Госдуме РФ провел открытый семинар. ФАН-ТВ

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Еще полгода назад никто не верил, что в России могут разрешить токин-sale или пользоваться криптовалютой, это казалось нереальным.

Но сегодня всё это работает и уже появились многочисленные способы законного регулирования данной сферы. Экспертный совет по цифровой экономике и технологиям блокчейна при Госдуме РФ провели открытый семинар. На одной площадке встретились представители законодательной власти, специалисты, разработчики и журналисты.

Однако законодательство в этой области пока больше похоже на глоссарий, считают спикеры. Помимо уже существующих законов, участники семинара обсудили перспективные направления бизнеса, основанные на блокчейне и, конечно, инвестирование.

На блокчейне могут базироваться три основных сферы: промышленность, изобретения и финансы. Сейчас Россия имеет возможность стать одним из лидеров в этой индустрии, ведь, по большому счету, на опережение сегодня идёт только Япония. Главное – сделать так, чтобы экономика развивающихся стран получила возможность привлекать дополнительные денежные средства в цифровом формате. И кроме того важно обезопасить инвесторов – граждан, которые так или иначе вкладываются и проводят различные операции в современных цифровых активах.

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