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Москва, 4 апреля. Заявление президента РФ США Дональда Трампа об уходе США из Сирии ничего не значит. Так считает президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким и иранским коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани Сирию на саммите в Анкаре. По итогам трехсторонних переговоров было сделано заявление, дана оценка ситуации. При этом США не пригласили принять участие во встрече, что является сигналом к тому, что урегулированием Ситуации в САР займутся Россия, Иран и Турция.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на саммите будут обсуждаться итоги выполнения договоренностей предыдущей встречи и конгресса нацдиалога Сирии, который прошел в Сочи в конце прошлого года. Для укрепления режима прекращения огня в САР стороны договорятся о дополнительных мерах по работе зон деэскалации, заявлял Ушаков.

«Три страны едины в понимании безальтернативности урегулирования сирийского конфликта политическими методами и окончательное слово в этом процессе должно принадлежать сирийцам, а роль членов международного сообщества — помогать достичь консенсуса», — подчеркнул Ушаков.

Тема Сирии стала основной на встречах Путина с Эрдоганом и Роухани 3 и 4 апреля. В некоторых района страны обстановка остается напряженной, однако ситуация в целом стабильна, армия Сирии при помощи России полностью взяла под контроль Восточную Гуту, несмотря на то, что США пытались помешать этому.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 13 марта американцы пытались помешать эвакуации боевиков готовящейся инсценировкой химатаки на мирных жителей. После провокации США планировали обвинить Дамаск в применении химоружия и предоставить фейки о гибели мирных жителей.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что для США настало время уйти из Сирии. Однако США по-прежнему продолжают помогать сирийским курдам, которые участвуют в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований, в частности, SDF, и отказываются от сотрудничества с официальным Дамаском, из-за чего от их действий гибнет мирное население. Покровительство США превращает курдов в оружие Вашингтона.

Тем не менее встреча представителей США и Турции, которые находятся по разные стороны баррикад в Сирии, возможна. При этом Сатановский считает, что Анкара продолжит военную операцию в Сирии, как и обещал Эрдоган, тогда как слова Трампа об уходе США из Сирии не значат ничего — американцы продолжат обучать курдов, так как SDF — единственный проводник их интересов в регионе.

«Заявление Трампа ничего не значит. Это обычное пиаровское заявление. Трамп там не находится, там находятся военные инструкторы США. Курды десятками лет великолепно и без американцев справлялись. Будем смотреть. Пока что американцам, кроме курдов, на территории Сирии опираться не на кого. Вряд ли они могут оттуда уйти», — заявил эксперт ИА «Политика сегодня».

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