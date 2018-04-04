«Джонсон обманул весь мир»: ложь Лондона о России вызвала отвращение в США

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Вашингтон, 4 апреля. Глава лаборатории в британском Портон-Даун, где изучается вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, признался, что он понятие не имеет, откуда оно взялось.

В интервью Sky News он заявил, что специалисты смогли лишь идентифицировать само вещество. Никаких выводов о его происхождении лаборатория не делала, а просто передала имеющуюся информацию правительству.

Как сообщает американское издание The Duran, признание руководства Портон-Даун фактически говорит о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон солгал, когда открыто обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

«То, что Борис Джонсон солгал и ввел в заблуждение британский народ и весь мир относительно происхождения вещества, которое было использовано в Солсбери, вызывает отвращение. Теперь, становится ясно, что кто-то лгал в этом деле. В данном случае ложь, по всей видимости, исходила от самого британского министра», — пишет «Иносми», цитируя The Duran.

Издание раскритиковало и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая вслед за Джонсоном обвинила Россию, не имея на руках никаких доказательств, и ввела «карательные санкции», а также все страны, последовавшие ее примеру.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Власти Соединенного королевства, не дожидаясь результатов расследования возложили ответственность на РФ, хотя Москва сразу заявила, что в России не производится отравляющее вещество «Новичок». При этом Лондон отказался передавать российским специалистам образец вещества, от которого пострадали Скрипали.

Обвинения Великобритании выдвигались с формулировкой «велика вероятность». Впрочем, этого предположения оказалось достаточно для того, чтобы выслать из страны российских дипломатов. Целый ряд западных стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Данию, Италию и Испанию, решили поддержать Великобританию, также выслав российских дипломатов. Российские власти в ответ приняли зеркальные меры, выдворив из страны работников иностранных диппредставительств.

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