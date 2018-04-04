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#Соцсети
Чтобы сдаться и помыться?: в России разгадали, зачем ВСУ хотят «дойти до Ростова»
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    Чтобы сдаться и помыться?: в России разгадали, зачем ВСУ хотят «дойти до Ростова»

    18:23  4 Апреля 2018
    2837

    Чтобы сдаться и помыться?: в России разгадали, зачем ВСУ хотят «дойти до Ростова»

    Москва, 4 апреля. Пользователи социальных сетей в среду обсуждают заявление генерала ВСУ Евгения Марчука, который ранее вернул на землю украинцев, мечтающих «дойти до Ростова».

    Бывший глава СБУ отметил, что прежде, чем думать о Ростове, неплохо было бы приблизиться к Донецку. Марчук подчеркнул, что без масштабной мобилизации ВСУ не ждет ничего хорошего и на территории Донбасса.

    Комментируя фантазии украинских патриотов, пользователи социальных сетей предположили, зачем украинские военные могли бы дойти до Ростова.

    «Чтобы сдаться, помыться, подлечиться, поесть и отправиться до хаты?» — предложил свою версию Толик Петров. 

    «Куда им. Одни бахвальства», — констатировала очевидное другой пользователь.

    «Конечно, дойдут. В колонне даже охраны не надо будет. А там разойдутся по стройкам или по поселкам со словами: «Хозяин, работа есть?» — написал Николай Кутепов.

    Напомним, ранее пользователи социальных сетей резко отреагировали на высказывание националиста Николая Коханивского, заявившего, что после прихода к власти радикалов ВСУ «зайдут в Крым с танками». Комментируя фантазии националиста, россияне уточнили, точно ли на Украине слышали про ракетный комплекс «Калибр».    

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    Автор: Федор Веснин
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    #россия #всу #донбасс #украина #ростов #вс рф #реакция
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