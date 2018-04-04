Родителям погибшего в Сирии контрактника вручили присужденный их сыну орден Мужества

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Иркутск, 4 апреля. Родители погибшего в Сирии контрактника Владимира Тарасюка получили орден Мужества в Братске. Тарасюк был награжден им посмертно, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что Тарасюк, погибший в Сирии, был похоронен в Братске 20 сентября прошлого года. На момент смерти ему исполнилось 38 лет. У контрактника остались родители, сестры, дочь. Тарасюк уже принимал участие в военных действиях в Чечне, имел награды за боевые заслуги. Он служил в Сирии в звании сержанта.

Торжественная церемония награждения пройдет в конференц-зале городской администрации во время заседания организационного комитета по подготовке празднования Дня Победы.

«Мэр города Сергей Серебренников вручил Михаилу Федоровичу и Елене Николаевне Тарасюкам — родителям братчанина Владимира Тарасюка, погибшего в сентябре 2017 года при исполнении воинского долга в Сирии, — орден Мужества, присужденный герою посмертно», — отмечается в тексте.

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