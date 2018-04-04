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    Главные новости 4 апреля

    19:00  4 Апреля 2018
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    Главные новости 4 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 4 апреля.

    Государственный департамент Соединенных Штатов предложил Москве прислать новых дипломатов на замену 60 ранее выдворенным из страны. Госдеп признал свою ошибку: эксперты отреагировали на предложение США заменить высланных дипломатов.

    В Сети разместили видеоролик, как во время совместного фотографирования президент Турции Реджеп Эрдоган «уводит» у главы российского государства Владимира Путина девушку. Почему у него три, а у меня ни одной: в Сети появилось видео, как Эрдоган «уводит» у Путина девушку.

    Россияне предположили, что после сокращения транзита российского газа через Украину содержать страну будут Польша и Стокгольмский арбитражный суд. «А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа.

    Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин, выступая на одной из панелей Московского экономического форума. Пенсионный возраст все же повысят.

    В среду утром в Саратове начался пожар в ТЦ «Триумф Молл», сообщает корреспондент ФАН со ссылкой на очевидцев. Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Триумф Молл» в центре Саратова.

    Бывший заместитель начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в коррупции, рассказал, что обнаруженные при обыске в квартире его сводной сестры 8 миллиардов рублей принадлежат ее мужу Владимиру Разгонову.  Полковник Захарченко рассказал, кому принадлежат найденные у него деньги.

    В ответ на захват украинскими пограничниками российского судна Москва может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе. Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив.

    Украинские пограничники рано утром вывезли капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом рассказал представитель судовладельца — компании «Балтийский берег». Капитана захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» увезли в неизвестном направлении.

    Четырех родственников погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» госпитализировали в областную психиатрическую больницу. Родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня» госпитализировали в психбольницу в Кемерово.

    Российский корвет проекта 22160 имеет гениальный дизайн, который обеспечивает большую боевую мощь при маленьком размере корабля. Об этом пишет американская газета The Drive.  Западные СМИ назвали гениальным дизайн российского корвета проекта 22160.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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