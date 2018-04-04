Милонов призвал Роскомнадзор «жестко наказать» Facebook за блокировку ФАН

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Москва, 4 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал разблокировать страницу Федерального агентства новостей в Facebook и призвал Роскомандзор «жестко наказывать» за ущемление интересов России.

В Facebook и Instagram ранее заблокировали страницы ФАН и ряда российских СМИ. Виталий Милонов считает, что в данной ситуации действия Роскомнадзора продемонстрируют, какой политике следует ведомство. Парламентарий призвал Роскомандзор «жестко наказывать» за блокировку агентства.

«РКН может уже сейчас выступить с предупреждением о блокировке Фейсбука и предложить Цукербергу не нарушать право СМИ на свободу распространения информации», — написал депутат ГД на своей странице в Facebook.

Он потребовал разблокировать страницу ФАН, однако усомнился в активных действиях экспертов Интернет-регулирования в России. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипведомство ждет реакции Вашингтона на блокировку ФАН.

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