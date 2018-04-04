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Политика
Милонов призвал Роскомнадзор «жестко наказать» Facebook за блокировку ФАН
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    Милонов призвал Роскомнадзор «жестко наказать» Facebook за блокировку ФАН

    18:05  4 Апреля 2018
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    Милонов призвал Роскомнадзор «жестко наказать» Facebook за блокировку ФАН

    Москва, 4 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал разблокировать страницу Федерального агентства новостей в Facebook и призвал Роскомандзор «жестко наказывать» за ущемление интересов России.

    В Facebook и Instagram ранее заблокировали страницы ФАН и ряда российских СМИ. Виталий Милонов считает, что в данной ситуации действия Роскомнадзора продемонстрируют, какой политике следует ведомство. Парламентарий призвал Роскомандзор «жестко наказывать» за блокировку агентства. 

    «РКН может уже сейчас выступить с предупреждением о блокировке Фейсбука и предложить Цукербергу не нарушать право СМИ на свободу распространения информации», — написал депутат ГД на своей странице в Facebook. 

    Он потребовал разблокировать страницу ФАН, однако усомнился в активных действиях экспертов Интернет-регулирования в России.  Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипведомство ждет реакции Вашингтона на блокировку ФАН

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #милонов #facebook #фан
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