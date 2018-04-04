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Украина
Сестра Савченко заявила о найденной в ее автомобиле взрывчатке
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    Сестра Савченко заявила о найденной в ее автомобиле взрывчатке

    18:25  4 Апреля 2018
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    Сестра Савченко заявила о найденной в ее автомобиле взрывчатке

    Киев, 4 апреля. Сестра депутата украинской Рады Надежды Савченко Вера заявила, что обнаружила в своем автомобиле взрывное устройство. Об этом он сообщила в эфире телеканала ZIK. 

    «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку со взрывчаткой. При соответствующей скорости сработало бы», — заявила Вера в эфире украинского ТВ.

    Согласно версии украинской Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании Рады и в правительственном квартале. Депутату грозит от пяти лет лишения свободы. Савченко была арестована в Киеве 23 марта сроком на два месяца до 20 мая. 

    Ранее сообщалось, что Савченко предложила украинцам ознакомиться с ее концепцией изменения политической системы страны.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #савченко #рада
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