Сестра Савченко заявила о найденной в ее автомобиле взрывчатке

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Киев, 4 апреля. Сестра депутата украинской Рады Надежды Савченко Вера заявила, что обнаружила в своем автомобиле взрывное устройство. Об этом он сообщила в эфире телеканала ZIK.

«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку со взрывчаткой. При соответствующей скорости сработало бы», — заявила Вера в эфире украинского ТВ.

Согласно версии украинской Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании Рады и в правительственном квартале. Депутату грозит от пяти лет лишения свободы. Савченко была арестована в Киеве 23 марта сроком на два месяца до 20 мая.

Ранее сообщалось, что Савченко предложила украинцам ознакомиться с ее концепцией изменения политической системы страны.

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