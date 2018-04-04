МИД РФ требует объяснить блокировку аккаунта ФАН в Facebook

В закладки

Москва, 4 апреля. Основатель Facebook Марк Цукерберг не скрывал, что на протяжении последних месяцев ведется плотная работа американских структур. Так прокомментировала блокировку Федерального агентства новостей, а также ряда других СМИ в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

Представитель МИД РФ потребовала предоставить данные, чтобы разобраться в основаниях для блокировки.

«Было очень серьезное общение американских спецслужб и представителей соцсетей, от последних что-то постоянно хотели и требовали. На какие-то шаги крупные американские соцсети не пошли, на какие-то были вынуждены пойти. На основании какой конкретной информации принималось решение о блокировке — будет интересно узнать. Нам кажется, что, в первую очередь, раз речь идет о России и российских СМИ, то можно было предоставить данные нам. Никаких данных предоставлено не было», — сказала Захарова на брифинге.

Она призвала администрацию соцсети передать данные, которыми обладает Facebook, который является «проводником идеи о беспрепятственном распространении информации».

«Мне кажется, имело бы смысл передать эти некие данные, которые есть у Facebook, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда аккаунты или модераторы нарушили законы, хотелось бы понять, какие это законы. Если бы это были законы сообщества Facebook, то это делалось бы точечно, а не все сразу. Значит, нарушены какие-то иные инструкции и законы. Точно не Facebook. Американского законодательства? Дайте нам эти данные. Кто еще нарушает? Давайте разберемся, чтобы в будущем этого не было. Это же колоссальные имиджевые издержи, не только финансовые, вопрос технологии работы с аудиторией, безосновательно, на основе каких-то домыслов, блокируются аккаунты СМИ в соцсетях», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ, в частности, «Невских новостей» и «Журналистской правды», заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких законных оснований.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.