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Сирия, 4 апреля. Вблизи базы ВМФ России в Тартусе прошли совместные учения ВС РФ и САР. В провинции Дейр-эз-Зор был уничтожен «журналист» одного из Интернет-порталов ИГИЛ1. На севере Растанского котла активизировались столкновения между САА и боевиками-исламистами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с контингентом ВС РФ провели военные учения вблизи базы ВМФ России в Тартусе; открыли ответный огонь по позициям исламистов к северу от Хомса; продолжают перестрелки с боевиками на севере Хамы.

Международная коалиция: продолжает расширять военное присутствие на северо-востоке Алеппо, перебрасывая на новую базу в Манбидже дополнительные силы и ресурсы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось «журналиста» одного из своих Интернет-порталов на юго-востоке от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 подверглась бомбардировкам ВВС Сирии в окрестностях города Эриха в Идлибе; утверждает, что подбила САУ «Гвоздика» армии САР на юге провинции Хама.

Провинция Тартус

Вооруженные силы России и Сирии провели совместные военные учения вблизи пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@MIG29_) сирийский журналист. Данный западный регион арабской республики, как и соседняя провинция Латакия, является одной из самых безопасных частей САР. 29 декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России. Таким образом, на основе данного объекта вскоре будет создана полноценная военная база.

Провинция Алеппо

Соединенные Штаты завершили формирование нового пункта базирования в окрестностях Манбиджа. Новостной канал в сети Facebook (@aleppoglory) передает, ссылаясь на главарей местного курдского военного совета, что на новую базу уже прибыли военнослужащие из Великобритании, Франции и США. Силы западной коалиции активизировали патрулирование территорий вдоль линии соприкосновения с протурецкими боевиками к западу и к северу от Манбиджа. Кроме того, Вашингтон продолжает значительно увеличивать свое военное присутствие в данном регионе, передислоцируя сюда новую технику и вооружение. Также отмечается, что в ближайшие 100 дней в район планируется перебросить дополнительные американские подразделения. При этом Дональд Трамп только недавно заявлял о том, что войска США уже очень скоро покинут территорию Сирии.

Провинция Хомс

Столкновения в северо-восточной части Растанского котла по-прежнему не утихают. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли артиллерийский огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и других исламистских группировок на окраинах населенных пунктов Изз Ад-Дин и Тулул Аль-Хамр на севере Хомса, передает канал в Telegram (@hosienmortadapressnew). Сведения об итогах обстрелов пока выясняются. Ранее «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники нанесли удары по подконтрольным войскам САР поселениям, расположенным чуть севернее — на юге соседней Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор был ликвидирован член «Исламского государства», один из «журналистов» подконтрольного террористической группировке Интернет-портала FURAT, сообщает информационный Twitter-ресурс (@Terror_Monitor). Данное медиа-крыло ИГ1 регулярно публиковало фейки, дабы компрометировать правительство САР или сирийскую армию, а также поднять боевой дух среди своих террористов. Сведения о том, кем именно был уничтожен сотрудник FURAT, уточняются. Предполагается, что он был ликвидирован в ходе одного из ответных обстрелов правительственных сил со стороны западного побережья Евфрата.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС провели очередной боевой вылет против террористических бандформирований в провинции Идлиб. Авианалетам подверглись ключевые военные объекты «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок в окрестностях города Эриха, находящегося к югу от Идлиба. Несмотря на то, что юго-восточная часть провинции перешла в ведение официального Дамаска после успешной операции САА и ВКС РФ, данный регион все еще остается главным бастионом так называемой вооруженной оппозиции в Сирии. При этом наибольшее влияния среди других формирований по-прежнему имеет «Джебхат ан-Нусра», в отношении которой не действует режим перемирия. Под ее контролем, в частности, находится административный центр и многие другие крупные населенные пункты провинции.

Провинция Хама

Связанный с боевиками оппозиционный портал Shahba Press утверждает, что исламистские формирования, пытающиеся развить контрнаступление на юге провинции Хама, подбили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» правительственных войск САР в боях у города Таксис. Эти сведения, однако, нуждаются в подтверждении, поскольку подконтрольные радикалам источники постоянно публикуют намеренно дезинформирующие сведения. Напомним, Таксис совсем недавно перешел под контроль правительства Сирии.

Тем временем возобновились перестрелки на севере регионе — в южных окрестностях города Аль-Латамина, где дислоцируются аффилированные с террористами «Ан-Нусры» вооруженные группировки. По информации Masar Press Net, подразделения САА в настоящее время ведут огонь по позициям противника из артиллерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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