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Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостояния
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    Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостояния

    17:53  4 Апреля 2018
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    Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостояния

    Как сообщает иранское информагентство Fars News Agency со ссылкой на местных источников, между курдскими бойцами из «Отрядов народной самообороны» и также входящей в состав «Демократических сил Сирии» (SDF) арабской бригадой «Ракка Тоуар» произошло боевое столкновение. Инцидент случился на контрольно-пропускном пункте Аль-Асадия вблизи деревни Хатин в провинции Ракка.

    Информагентство также сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» расстреляли на площади Аль-Савамех в Ракке автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.

    Кроме этого, Fars News Agency напоминает, что несколько дней назад ополченцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли штаб-квартиру США в районе города Айн-Исса, расположенного в 43 километрах к северу от Ракки. После обстрела ополченцы выпустили обращение, в котором заявили, что не потерпят присутствия США и их союзников в Северной Сирии.

    Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостояния

    А до этого, 25 марта, коренное арабское население начало восстание против курдских вооруженных формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами в пригороде Ракки Аль-Мансура, выступая против принудительной мобилизации в ряды «Демократических сил Сирии».

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что столкновения между местным арабским населением и курдскими вооруженными формированиями в районе Ракки происходят уже давно:

    «Это противостояние не является чем-то новым. Экспансия курдских вооруженных формирований в районы, не являющиеся районами компактного проживания курдов, приводит к таким столкновениям. Они были и ранее. Например, в районах провинции Дейр-эз-Зор «Демократические силы Сирии» также пытались проводить принудительную мобилизацию среди местного арабского населения, что вызывало резкий протест и даже вооруженное сопротивление. То же мы наблюдаем и в провинции Ракка. Это то, что прогнозировалось».

    Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостоянияПо мнению собеседника Федерального агентства новостей, арабо-курдское противостояние на занимаемых «Демократическими силами Сирии» территориях продолжится и будет развиваться:

    «Часть этого противостояния арабской общины и курдских вооруженных формирований распространяется уже и внутри «Демократических сил Сирии», хотя раньше все вместе воевали против «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Совершенно очевидно, что руководство курдских вооруженных формирований действует в направлении создания независимого курдского государства, притом, насколько известно, в том числе, и по выступлениям курдских представителей в Москве, это государственное образование будет именно курдским».

    Эксперт отметил, что хотя и другие национальности будут участвовать в созданных курдами местных органах власти, на деле доминировать в них будет курдский этнос и курдские институты власти:

    «Подавление представителей других национальностей вызывает противодействие. Это понятно, вполне естественно и логично. И это, конечно, осложняет ситуацию в регионе. Причем, Соединенные Штаты поддерживают курдские вооруженные формирования в их стремлениях и поддерживают с целью продвижения своих интересов. Расчленение Сирии и устранение от власти нынешнего сирийского руководства — это цели Соединенных Штатов, и они реализуются руками курдских вооруженных формирований».

    Сирия: почему в Ракке происходит обострение арабо-курдского противостояния

    Эксперт подчеркнул, что местное население выступает именно против курдского доминирования в районах проживания арабов:

    «Поэтому здесь, скорее всего, можно прогнозировать расширение противостояния и его обострение, что ведет, безусловно, к новым конфликтам. Конечно, это дестабилизирует ситуацию, и во многом ответственность за это несут Соединенные Штаты, которые поддерживали и продолжают поддерживать курдские вооруженные формирования, снабжая их оружием и финансами, но, разумеется, не в интересах курдского народа».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #курды #ракка #sdf #демократические силы сирии
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